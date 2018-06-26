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Работы по консервации Королевского замка в Калининграде продлятся 1,5 года
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Работы по консервации Королевского замка в Калининграде продлятся 1,5 года 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом накануне рассказал руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.
«На текущий момент мы добились полной консервации, скажем так, в жёстком варианте, восточного флигеля и крыла Унфрида. Эту часть засыпали нейтральным грунтом, перед этим укрепив конструкции. Кроме того, укрепили западное крыло замка. Не довели ещё до завершения работы на южной террасе. Их продолжим после чемпионата», — рассказал Евгений Маслов.
Он подтвердил ранее озвученные планы по установке сооружения над открытой частью раскопок.
«Да, будет укрытие от физического воздействия. Я бы воздержался пока называть его саркофагом, куполом или как-то ещё. Два варианта уже спроектировано, рассчитываются нагрузки, обсуждается дизайн и другие важные детали проекта», — пояснил руководитель службы.
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