Работы по консервации Королевского замка в Калининграде продлятся 1,5 года

Об этом накануне рассказал руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов

«На текущий момент мы добились полной консервации, скажем так, в жёстком варианте, восточного флигеля и крыла Унфрида. Эту часть засыпали нейтральным грунтом, перед этим укрепив конструкции. Кроме того, укрепили западное крыло замка. Не довели ещё до завершения работы на южной террасе. Их продолжим после чемпионата», — рассказал Евгений Маслов.

Он подтвердил ранее озвученные планы по установке сооружения над открытой частью раскопок.

«Да, будет укрытие от физического воздействия. Я бы воздержался пока называть его саркофагом, куполом или как-то ещё. Два варианта уже спроектировано, рассчитываются нагрузки, обсуждается дизайн и другие важные детали проекта», — пояснил руководитель службы.