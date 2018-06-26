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Зачем звезды примерили усы
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Зачем звезды примерили усы 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Внушающая доверие рука на плече Ивана Урганта, по всей видимости, намекает на то, что у его шоу длинные руки и надежные связи. По крайней мере, ироничный флешмоб «Усы надежды», объявленный Иваном в поддержку сборной России, нашел отклик у многие его коллег. WomanHit.ru провел ревизию среди звезд, которые не побоялись примерить усы.
Усатый образ самого Ивана Урганта вызвал нешуточный ажиотаж среди его поклонников. И нужно признать, что новый стиль растительности на лице телеведущего не у всех вызывает восторг. Кому-то кажется, что Иван постарел лет на десять и потому советы в духе «сбрить это немедленно» высказываются довольно часто. Но Иван, кажется, готов терпеть критику и продолжать приносить в жертву свой лощеный имидж, если уже это может помочь нашей сборной. Трудно предположить, сколько продолжится усатое заклятие, но уже сейчас «Усы надежды» можно назвать главным флешмобом чемпионата мира.
Дмитрий Губерниев
Спортивный комментатор известен своим неистовым стилем ведения трансляций, вот и к выбору усов Дмитрий подошел с гипертрофированным азартом. Губерниев обнародовал эту фотографию прямо перед открытием чемпионата мира и сделал прогноз, по которому Россия должна была обыграть Саудовскую Аравию со счетом 2:1. Но там, где большие усы, и счет куда более внушительный.
Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов
Звездные юмористы дуэтом нацепили усы и немедленно отчитались об этом в соцсетях. Скорее всего, Гарик и Тимур использовали фальшивую растительность, однако на уровне азарта, с которым они смотрят матчи чемпионата мира, это не отражается. «Ребята, не подведите! Строго следуйте моим установкам! И не опаздывайте!» — тренерским тоном заметил Харламов.
Владимир Шахрин
Чемпионат мира для лидера группы «ЧайФ» — не только радость болельщика со стажем, но и источник творческого вдохновения. Так, двадцать лет назад в Париже под впечатлением от матча Аргентина—Ямайка музыкант написал песню, которую теперь не имеет права не исполнить на концерте. О творческих порывах в ходе этого чемпионата Владимир пока не сообщает, но мимо усатого флешмоба все же не прошел.
Анна Ардова
Для настоящего эксперта по перевоплощениям одних усов оказалось маловато. Актриса подготовила целый образ, который вызвал волну восторгов у поклонников Анны. Многие посоветовали актрисе не расставаться с таким персонажем и после того, как футбольные сражения завершатся. Анна в ответ загадочно ухмылялась в роскошные усы.
Анна Михалкова
На правах дочери обладателя самых известных усов страны Анна просто не имела права пройти мимо этого флешмоба. В своем видеопослании она отметила, что, к сожалению, не может носить такую роскошь долго, потому как усы нужно отдать папе. Сам же Никита Сергеевич, видимо, в очередной раз убедился в пользе почтительного расстояния от злободневной моды. Можно не обращать на моду внимания и вдруг оказаться на ее острие.
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