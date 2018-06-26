Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали необычное время для крещения сына 

23 апреля герцогиня Кембриджская в третий раз стала мамой. Мальчику дали имя Луи. Через три месяца после рождения наследника будут крестить. Кенсингтонский дворец ранее объявил о том, что крещение состоится 9 июля.
«Герцог и герцогиня Кембриджские рады сообщить, что крещение принца Луи состоится в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне 9 июля, в понедельник. Крестить принца Луи будет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби», — сообщалось в официальном заявлении.
Теперь поступила новая информация о времени крещения. Как стало известно, принц Уильям и Кейт Миддлтон решили нарушить традиции и будут крестить сына не в первой, а во второй половине дня. Таинство состоится в 16:00, хотя первых двух детей герцогиня и принц крестили утром. Отметим, что это буде первое появление маленького Луи на публике после рождения.