Кибербуллинг: что это такое и как себя защитить?

20 лет назад Интернет как территория общения был назван «Диким Западом». Там разрешалось все, но полный перечень возможностей Сети еще не был открыт. Сначала люди, которые общались онлайн, собирались вживую и знали друг друга поименно. А потом наступили новые времена. Теперь пользователей Интернета практически так же много, как жителей планеты: знать каждого невозможно, да и не нужно. А значит, наряду с продажами, передачей информации и обучением можно заниматься кибербуллингом.

Кибербуллинг: отличительные черты

Как не спутать это относительно новое явление с другими ситуациями, возникающими в цифровом пространстве? Для этого нужно знать отличительные черты. Их две: продолжительность травли и наличие конкретной жертвы и агрессора (или группы агрессоров). Это не эпизодическая война в комментариях или агрессивные вспышки, которые произошли после ссоры. Агрессия в Интернете может проявляться в разных формах, а не только в виде кибербуллинга.

“Троллинг” — публикация информации, которая вызывает тревогу, гнев или стыд. «Хейтинг» — жесткая и безосновательная критика в адрес людей на страницах в социальных сетях или в комментариях. «Флэйминг» — те самые потасовки в комментариях, возникающие после появления жестких и неожиданных мнений по отношению к тому или иному вопросу. «Секстинг» — процесс обнародования материалов с изображением или видео обнаженных людей. Может применяться в качестве мести, шантажа или введения в состояние тревоги. «Киберсталкинг» — преследование жертвы с целью запугать, подчинить, ввести в состояние паники. Достигается с помощью угроз расправы, физических увечий или убийства самой жертвы или близких людей. «Грифинг» — вредоносные действия, которые наносят во время онлайн-игр. Игроков третируют, блокируя игру, ругаясь или размещая вредоносные мигающие панели, способные довести до припадка.

Как видите, способов испортить настроение в Интернете много. Почувствуйте разницу и вспомните, сталкивались ли вы хотя бы с одним из перечисленных видов агрессии.

В чем отличие буллинга от кибербуллинга?

Кибербуллинг невозможно остановить. Это связано с большой зависимостью от социальных сетей. Если травля ребенка происходит в школе, она, по крайней мере, заканчивается, когда он выходит на улицу и оказывается дома. А социальная сеть нередко заменяет сотовую связь: она служит для общения с родителями, учителями, одноклассниками. Как только жертва оказывается в интернет-пространстве, она снова видит оскорбительные надписи под своей собственной фотографией или деморализующие сообщения, приходящие потоком на телефон.

По статистическим данным, кибербуллингу подвергались около 72% московских школьников и только 44% сообщили об интернет-преследованиях родителям или учителям. Остальные молча терпели или сами становились агрессорами.

Всплеск кибербуллинга приходится на среднюю школу. В основном жертвы и агрессоры имеют возраст от 10 до 15 лет. Впоследствии уровень агрессии спадает. Тем не менее преследованию могут подвергаться лица всех возрастных категорий.

Кибербуллинг: последствия

Кажется, что ничего такого в интернет-травле нет. Но на самом деле это не так. У жертвы в результате появляется чувство стыда, тревоги, апатии, которые впоследствии перерастают в суицидальные попытки (некоторые из них были доведены до завершения).

Агрессор, который травит жертву длительное время, в случае реального буллинга может остановиться, когда увидит уязвимость человека, его боль и страдание. Если же дело происходит в Интернете, обратной связи нет: агрессору все мало и кажется, что ситуация не доведена до логического завершения.

В результате появляется девиантное поведение с двух сторон: прогулы школы, проблемы в общении с близкими, употребление токсичных веществ, суициды. Вся ситуация усугубляется некомпетентностью родителей: для некоторых из них Интернет — безобидная игрушка, которая отвлекает ребенка от уроков. Не более того.

Как защитить себя и своего ребенка?

Важно отметить, что дети обращаются к родителям редко. Они не хотят допускать мам и пап до пространства, в котором те не ориентируются. Кроме того, в социальных сетях хранится много тайн, которые хочется оставить под прикрытием. И все же несколько советов есть.

Доверительные отношения с ребенком

Завоевать авторитет можно, только если вы демонстрируете ребенку компетентность в вопросах, волнующих его. Делитесь своим опытом взаимодействия в социальных сетях и не критикуйте его за то, что он пользуется возможностями XXI века. В этом случае вам будут доверять.

Доверительные отношения с учителями и школьным психологом

Поскольку в любой травле участвует не только жертва, но и агрессор, а также свидетели атак, говорить нужно со всеми. Для этого нужен доступ к классу, который вы получите с помощью учителя. Если вы не готовы вести беседу со всеми и нейтрализовать агрессию, посоветуйтесь с психологом.

Правильная работа с жертвой кибербуллинга

Если психолог или понимающий взрослый человек общается с жертвой буллинга, он понимает, что сначала у ребенка возникает шок, который запускает работу адаптационной системы. Она может оказаться слабой и не сработать правильно. В этом случае состояние человека меняется. Это отражается на общении, обучении и жизни в целом. Кибербуллинг вызывает схожие реакции. В данном случае нужно проявить эмпатию, оказать поддержку, переключить на позитивные переживания и, если не помогло, обратиться к профессиональному психологу.

Не будьте скомпрометированы

Если говорить о взрослых, следует вспомнить, что они сами себя компрометируют. Интернет кажется безобидным: иногда хочется опубликовать откровенное фото, иногда про политику высказаться, иногда выругаться. Все, что вы говорите, может быть использовано против вас. Люди во все времена проявляли внутривидовую агрессию. Сейчас нет исключений. Общество ищет легальные способы для того, чтобы снять напряжение. И вы можете оказаться девочкой или мальчиком для битья. В некоторых случаях кибербуллинг возникает в результате желания самоутвердиться и выплеснуть накопившийся негатив. В других становится способом борьбы за власть, директорское кресло или просто место под солнцем.

Перед тем как обнародовать что-либо, подумайте, нужно ли это вам. Ведь амбиции можно удовлетворить другими способами. Помните о том, что вашу социальную сеть легко взломать, какие бы пароли вы ни придумывали. Не выкладывайте фотографии, которые может негативно расценить работодатель, удаляйте сомнительные переписки и не храните личные фото на тех сервисах, которые взламывают. Как говорил и пел В. Цой: «Следи за собой, будь осторожен». Сейчас эта фраза актуальна как никогда.