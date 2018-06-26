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Фото: на улицах Новосибирска начали продавать фиолетовую ягоду
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Фото: на улицах Новосибирска начали продавать фиолетовую ягоду 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В центре Новосибирска началась торговля жимолостью — это первый летний урожай местных ягод.
Торговля жимолостью — полезной сладко-горьковатой ягодой — началась днём 26 июня на улице Ленина в центре Новосибирска. Продавец сообщила корреспонденту НГС, что это первый сбор ягод, поэтому они немного кислые. За небольшой контейнер с жимолостью продавец просит 100 рублей.
Неделю назад на городских улицах началась торговля первыми белыми грибами — на площади Калинина небольшое ведёрко грибов из Завьялово стоило 500 рублей.
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