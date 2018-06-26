Британка подала в суд на свадебное агентство. Ей ответили строчкой песни Can’t Buy Me Love

Лондонское агентство знакомств не смогло подыскать многодетной жительнице Великобритании Терезе Бурки богатого мужа‐бизнесмена. Обиженная женщина обратилась в суд, указав в заявлении, что заплатила 12,6 тысячи фунтов стерлингов (около миллиона рублей) за подбор идеального мужчины. Судья ответил ей строками из песни Can’t Buy Me Love знаменитых The Beatles.

Муж за миллион

47-летняя уроженка Нидерландов, разведенная мать троих детей Тереза Бурки живет неподалеку от Букингемского дворца района Белгравия. Это один из самых дорогих центральных городских районов, где стоимость квартир начинается от трех миллионов фунтов.

Уже много лет женщина работает в Лондоне финансовым консультантом. В 2014 году она обратилась в местное агентство знакомств Seventy Thirty с просьбой подыскать ей богатого супруга с недвижимостью. За услуги свахи и включение в привилегированный клуб знакомств Бурки заплатила компании 12,6 тысячи фунтов.

В эту сумму включались расходы на личного специалиста по сватовству, который должен был отправлять ее на свидания с «бизнесменами, топ-менеджерами, руководителями инвестиционных фондов» и «представителями богатых и престижных слоев общества», которые мечтают о большой и любящей семье, сообщила The Daily Mail.

Шли годы, а Бурки так и оставалась одна: ни один из предложенных кандидатов не соответствовал ее представлению о второй половинке. В итоге разочарованная дама обратилась в Высокий суд Лондона с заявлением о мошенничестве и просьбой вернуть деньги. Она указала, что не встретила того «холостяка, о котором она мечтала» и знакомство с которым ей обещали, поэтому испытала «страдание и разочарование».

Судебное заседание

Бурки утверждает, что агентство попросту спекулировало на фантазиях и ожиданиях немолодых уже женщин, которые из-за возраста становятся особенно уязвимыми: «Они не должны обещать уязвимым женщинам, что после сорока те встретят мужчину своей мечты».

На заседании Бурки заявила, что ей пришлось оплачивать недешевые услуги агентства, в то время, как мужчины попадали в клуб совершенно бесплатно. При этом, по ее мнению, все эти холостяки не были ориентированы на серьезные отношения или создание семьи, да и обещанными богачами они также не являлись.

Возмущение женщины также вызвал тот факт, что ей пришлось раскошелится на профессиональную фотосессию, чтобы заполнить профиль своей странички, в то время как фотографии потенциальных супругов были самодельными и весьма низкого качества.

В свою очередь глава агентства Сьюзи Амброуз сообщила, что клиентке предложили шесть отвечающих ее требованиям кандидатур. Все мужчины были состоятельными, хорошо относились к детям, мечтали о собственных и имели серьезные намерения. И нет никакой вины Seventy Thirty, что знакомства не состоялись.

Бурки ответила, что просмотрела анкеты кандидатов и убедилась, что они не соответствовали предъявленным ею критериям. Ее адвокат отметил, что обвинение основано на предположении, что агентство искажало данные о количестве, а главное о реальных намерениях и финансовом положении кандидатов из своей базы.

Это заявление представители службы знакомств также опровергли, как и малочисленность кандидатов в базе данных: «Для нас важно, чтобы джентльмен или леди были одиноки и доступны для знакомства. Если люди счастливы, они не жалуются, они ходят на свидания и женятся».

Бурки ожидала более научного подхода к подбору кандидатов, по меньшей мере рассчитывала на «углубленный анализ личностей потенциальных супругов». Ее заявление поддержала другая клиентка Seventy Thirty, сказав что «моя проблема с некоторыми вариантами была в том, что они были недоступны. Эти люди не хотели с кем-то встречаться».

Адвокат британки подчеркнул, что его клиентка была особенно заинтересована в знакомстве с одним человеком, которого она показала до того, как обратилась в агентство. Но в компании убедили ее доплатить оставшиеся деньги.

Юрист агентства Лиза Лакоб сказала, что база данных всегда содержала «значительное количество» мужчин, которые отвечали требованиям Бурки. По ее словам, у компании есть база данных численностью девять тысяч человек, тысяча из которых активно искали свиданий. И всех их, с полным правом, можно назвать богатыми или состоятельными.

Can’t Buy Me Love

Компания подала к Бурки встречный иск за клевету после того, как в отзывах на Google и Yelp дама назвала ее компанию мошеннической. По словам Амброуз, это является «злонамеренной» попыткой разрушить ее бизнес. По меньшей мере трое клиентов уже отказались вступать в привилегированный клуб из-за чего агентство недополучило около 43 тысяч фунтов прибыли.

«Человек, который считает, что он не получил адекватной услуги, не может безнаказанно обвинять бизнес в мошенничестве. Одно дело оставить плохой отзыв, а другое — распространять ложь. Это была злонамеренная попытка разрушить бизнес компании в ответ на то, что мы отказались возвращать ее членский взнос и плату за услуги компании», — заявила Лакоб.

Выслушав обе стороны судья Джулиан Ноулз отложил принятие решения до полного разбирательства по делу, процитировав напоследок строку из песни Can’t Buy Me Love знаменитой ливерпульской четверки.

«Я не слишком беспокоюсь о деньгах, деньги не могут купить мне любовь», — сказал он.