Гипоаллергенный корм для собак

Проявления аллергической реакции у собаки далеко не всегда вызваны кормом. Достаточно часто их виновниками выступают блохи. Другие возможные непищевые причины аллергии — препараты (например, от тех же блох или клещей), бытовая химия, игрушки питомца и так далее. Но, даже если у питомца выявлена пищевая аллергия, найти подходящий для него рацион не представляет сложности.

Разные источники аллергии

Достаточно часто основной причиной аллергии у собак становятся укусы блох. Слюна паразитов вызывает аллергическую реакцию, эта болезнь называется блошиным дерматитом. Таким образом, первое, что должен сделать хозяин животного, заметив, что питомец чешется, — обратиться к ветеринарному врачу и провести обследование. Однако, даже если блохи на теле собаки не были обнаружены, исключать блошиный дерматит нельзя, поскольку он развивается после укуса (к этому моменту насекомые уже могут быть выведены из шерсти).

Что касается пищевой аллергии, то здесь нужно понимать: аллергичность — это не признак рациона, а индивидуальное свойство самой собаки. Чтобы пояснить данное утверждение, приведу в пример человека и апельсин. Если у человека аллергия на цитрусовые, это вовсе не означает, что они плохие и не должны приниматься в пищу. Напротив, они полезные и служат неоценимым источником витамина С. Просто отдельному человеку не повезло, так как его иммунная система имеет индивидуальные особенности и реагирует на этот фрукт. Так и животное может обладать высокой чувствительностью к белковым ингредиентам корма, и в этом все дело.

А раз так, то собаке необходимо выбрать другой рацион, в составе которого отсутствует компонент, вызывающий у нее аллергическую реакцию. Полностью же отказываться от кормов не стоит.

Не панацея

Итак, в случае выявления у питомца пищевой аллергии владельцу нужно найти подходящий животному рацион.

Очевидное решение — обратить внимание на гипоаллергенные корма. Их особенность в том, что при изготовлении подобных кормов используется один или несколько источников белка, которые редко встречаются на рынке. Здесь производители следуют такой логике: если у собаки аллергия на корм, ей надо дать рацион с ингредиентами, которые редко встречаются в готовых кормах.

Наиболее частыми ингредиентами кормов являются курица и пшеница, поэтому в гипоаллергенных рационах эти ингредиенты заменяют на другие — например, на утку, лосося, мясо ягненка.

Конечно, это вовсе не означает, что курица и пшеница являются опасными компонентами. Наоборот, они хорошо подходят для большинства собак, однако могут вызвать аллергическую реакцию у отдельных особей в силу особенностей организма последних. Гипоаллергенные корма есть в линейке брендов Monge, 1st Choice, Brit, Royal Canin и других.

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При этом важно отметить, что гипоаллергенные корма не являются панацеей от аллергических реакций. Они могут только снизить вероятность их появления, потому и называются гипоаллергенными — от греческого слова, означающего «под», «внизу».

Здесь также нужно пояснение. Если аллергия у собаки при замене корма с ингредиентом, который, предположительно, провоцирует реакцию, ушла, значит, это была аллергия именно на данный ингредиент. И в дальнейшем питомцу следует давать питание без него в составе, чтобы исключить аллергию. Если же реакция продолжает проявляться, значит, ее причина не в указанном ингредиенте.

Чтобы наверняка

Однако в продаже присутствуют и рационы, которые вообще не способны вызвать у собаки пищевую аллергию. Это аналлергенные корма — к примеру, Royal Canin Anallergenic.

Они уже производятся по иной логике, когда источник белка не так важен: это может быть и курица, и лосось, и ягненок, и другое мясо. Здесь значение имеет технология: белковые молекулы подвергаются расщеплению на такие мелкие части, что они не воспринимаются иммунной системой животного как аллергены.

Интересно, что такие корма часто используются специалистами, чтобы установить у собаки наличие пищевой аллергии. Если проявления исчезают, это значит, что у питомца была пищевая аллергия. Если они сохраняются, то у собаки аллергия на какие-то другие компоненты: лекарства, препараты, игрушки, слюну блох или что-то иное.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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