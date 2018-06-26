Блогер Мукаддас Бибарсов: На вершине Европы

Наша поездка на Кавказ началась с Джейрахского района Ингушетии. Исключительное гостеприимство ингушей, не поддающаяся описанию красота горного края и ароматы трав окунули нас в мир спокойствия и душевого комфорта.

И, конечно же, мои искренние поздравления поднявшимся на вершину Европы, гору Эльбрус заместителю муфтия и руководителю аппарата нашего Духовного управления Ильясу-хаджи Богатырёву и члену Президиума Общественного совета ДУМСО Мухаммаду-хаджи Илиеву!

Джейрахский район Ингушетии, 25 июня 2018 г.