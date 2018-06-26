Костромские голуби и вороны стали нападать и поедать друг друга

В центре Костромы творится что-то странное — птицы нападают друг на друга, узнал KOSTROMA.TODAY. Ужасную историю рассказали читатели.

Костромичка Ольга Николаевна, которая часто гуляет с внуком по Сусанинской площади, заметила, что вороны начали нападать и убивать голубей, а голуби проявляют странную агрессию против друг друга.

«Вчера, например, на моих глазах две вороны убили и съели голубя. В выходные несколько голубей напали на одного из них», — удивляется костромичка.

Женщина говорит, что такие жуткие картины она видит в последнее время каждый день и не понимает, что происходит — ведь раньше такого не было. Ольга Николаевна теперь поменяла место своих прогулок — ходит с внуком по аллее на проспекте Мира. Но даже оттуда она видит войны птиц.

Такое поведение голубей и ворон довольно странно. Особенно, в центре города. Вряд ли они набрасываются друг на друга от голода — ведь костромичи и туристы закармливают их всем, чем только можно.

Напомним, несколько лет подряд на Сусанинской площади массово гибли голуби. Причины смерти остались не до конца ясными: кто-то говорил, что птиц специально травят, кто-то — что они погибают от обжорства.

Но друг на друга птицы никогда не набрасывались.