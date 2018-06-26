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Костромские голуби и вороны стали нападать и поедать друг друга
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Костромские голуби и вороны стали нападать и поедать друг друга 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В центре Костромы творится что-то странное — птицы нападают друг на друга, узнал KOSTROMA.TODAY. Ужасную историю рассказали читатели.
Костромичка Ольга Николаевна, которая часто гуляет с внуком по Сусанинской площади, заметила, что вороны начали нападать и убивать голубей, а голуби проявляют странную агрессию против друг друга.
«Вчера, например, на моих глазах две вороны убили и съели голубя. В выходные несколько голубей напали на одного из них», — удивляется костромичка.
Женщина говорит, что такие жуткие картины она видит в последнее время каждый день и не понимает, что происходит — ведь раньше такого не было. Ольга Николаевна теперь поменяла место своих прогулок — ходит с внуком по аллее на проспекте Мира. Но даже оттуда она видит войны птиц.
Такое поведение голубей и ворон довольно странно. Особенно, в центре города. Вряд ли они набрасываются друг на друга от голода — ведь костромичи и туристы закармливают их всем, чем только можно.
Напомним, несколько лет подряд на Сусанинской площади массово гибли голуби. Причины смерти остались не до конца ясными: кто-то говорил, что птиц специально травят, кто-то — что они погибают от обжорства.
Но друг на друга птицы никогда не набрасывались.
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Женский форум
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