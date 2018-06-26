В Краснодаре разыскивают несовершеннолетнюю жительницу Крыма

Краснодар. 26 июня — Новая Кубань. Рано утром 12 апреля 2018 года Карина Сумарокова (28.09.2000 года рождения) ушла из своего дома, расположенного в поселке Полюшко под Севастополем. Известно, что в этот день около 10 часов вечера девушка была замечена на автовокзале «Краснодар 1». До настоящего времени ее месторасположение не установлено.

Как сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Краснодару, центральным отделом городской полиции несовершеннолетняя объявлена в розыск.

Приметы: славянский тип лица, рост 170 см, плотного телосложения, волосы ниже плеч, крашенные в черный и рыжий цвета.

В день исчезновения была одета в брюки черного цвета, свитер серого цвета, туфли лаковые черного цвета на высокой платформе. С собой девушка забрала фиолетовый рюкзак, ноутбук в корпусе черного цвета, мобильный телефон в корпусе розового цвета и паспорт.