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В Краснодаре разыскивают несовершеннолетнюю жительницу Крыма
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В Краснодаре разыскивают несовершеннолетнюю жительницу Крыма 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 июня — Новая Кубань. Рано утром 12 апреля 2018 года Карина Сумарокова (28.09.2000 года рождения) ушла из своего дома, расположенного в поселке Полюшко под Севастополем. Известно, что в этот день около 10 часов вечера девушка была замечена на автовокзале «Краснодар 1». До настоящего времени ее месторасположение не установлено.
Как сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Краснодару, центральным отделом городской полиции несовершеннолетняя объявлена в розыск.
Приметы: славянский тип лица, рост 170 см, плотного телосложения, волосы ниже плеч, крашенные в черный и рыжий цвета.
В день исчезновения была одета в брюки черного цвета, свитер серого цвета, туфли лаковые черного цвета на высокой платформе. С собой девушка забрала фиолетовый рюкзак, ноутбук в корпусе черного цвета, мобильный телефон в корпусе розового цвета и паспорт.
В случае получения какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетней, просим незамедлительно об этом в отдел полиции (Центральный округ) Управления МВД России по городу Краснодару (адрес: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 110) или по телефонам: 8 (928) 357-00-07, 8 (989) 228-99-08, 8 (861) 255-78-88, 8 (861) 255-78-66, 102.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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