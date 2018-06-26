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Джастин Бибер подтвердил роман с Хейли Болдуин, опубликовав видео в Инстаграм
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Джастин Бибер подтвердил роман с Хейли Болдуин, опубликовав видео в Инстаграм 

Журнал ОК! 1 час назад
Теперь нет сомнений в том, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин вместе. Влюбленные наконец готовы разделить свои отношения с Инстаграм-аудиторией (на двоих у них 112 миллионов фолловеров).
Фотография: Legion-Media Хейли Болдуин и Джастин Бибер
На днях Бибер опубликовал в своих Инстаграм-историях короткое видео, на котором ненадолго показал 21-летнюю Болдуин. Эта публикация была вскоре удалена, но фанаты у 24-летнего артиста быстрые: они сохранили ролик специально для вас.
(2) Justin Bieber via Instagram Stories: pic.twitter.com/8hEoARu5wD
— Justin Bieber Crew (@TheJBCrewdotcom) June 23, 2018
Этот пост появился сразу после того, как пару застали за поцелуями в Нью-Йорке. Судя по реакции поклонников, они были шокированы, потому что считали Джастина и Хейли только хорошими друзьями. Кроме этого, фанаты надеялись, что Бибер возобновит отношения с Селеной Гомес, которая мило поздравила его с днем рождения в марте этого года.
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Женский форум
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