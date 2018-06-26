Джастин Бибер подтвердил роман с Хейли Болдуин, опубликовав видео в Инстаграм

Теперь нет сомнений в том, что Джастин Бибер Хейли Болдуин вместе. Влюбленные наконец готовы разделить свои отношения с Инстаграм-аудиторией (на двоих у них 112 миллионов фолловеров).

Фотография: Legion-Media Хейли Болдуин и Джастин Бибер

На днях Бибер опубликовал в своих Инстаграм-историях короткое видео, на котором ненадолго показал 21-летнюю Болдуин. Эта публикация была вскоре удалена, но фанаты у 24-летнего артиста быстрые: они сохранили ролик специально для вас.

(2) Justin Bieber via Instagram Stories: pic.twitter.com/8hEoARu5wD

— Justin Bieber Crew (@TheJBCrewdotcom) June 23, 2018

Этот пост появился сразу после того, как пару застали за поцелуями в Нью-Йорке. Судя по реакции поклонников, они были шокированы, потому что считали Джастина и Хейли только хорошими друзьями. Кроме этого, фанаты надеялись, что Бибер возобновит отношения с Селеной Гомес, которая мило поздравила его с днем рождения в марте этого года.