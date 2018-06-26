Пропавшие в прошлом году в Кстовском районе дети найдены

Тимофей и Артем Платоновы, пропавшие в июне 2017 года в Нижегородской области, найдены. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер». «Найдены. Живы» — сообщается на официальной странице нижегородских поисковиков.

Напомним, 2 июня 2017 года шестилетнего на тот момент Тимофея и четырехлетнего Артема увез из поселка Ждановский Кстовского района родной отец. Волонтеры организовали поиски детей, которые благополучно завершились более чем через год с момента пропажи братьев. Где все это время находились мальчики, не сообщается.

Напомним, 15-летняя Даша Кузнецова пропала в Нижегородской области 10 июня.