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Пропавшие в прошлом году в Кстовском районе дети найдены
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Пропавшие в прошлом году в Кстовском районе дети найдены 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Тимофей и Артем Платоновы, пропавшие в июне 2017 года в Нижегородской области, найдены. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер». «Найдены. Живы» — сообщается на официальной странице нижегородских поисковиков.
Напомним, 2 июня 2017 года шестилетнего на тот момент Тимофея и четырехлетнего Артема увез из поселка Ждановский Кстовского района родной отец. Волонтеры организовали поиски детей, которые благополучно завершились более чем через год с момента пропажи братьев. Где все это время находились мальчики, не сообщается.
Напомним, 15-летняя Даша Кузнецова пропала в Нижегородской области 10 июня.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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