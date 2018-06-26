Мать одного из подозреваемых в убийстве женщины в Псебае впервые рассказала о своем сыне

Краснодар. 26 июня — Нова Кубань. Трагедия в пос. Псебай Мостовского района произошла в середине мая: убита мать пятерых детей, 40-летняя Наталья Дмитриева . Преступление было совершено с особой жестокостью. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК РФ . Вся информация о проводимых следственных мероприятиях находится под грифом «тайна следствия». Соответствующие документы были обязаны подписать потерпевшие и родственники подозреваемых. На фоне отсутствия официальных заявлений случившееся обрастает слухами, как снежный ком.

* «Не было у нее ни предчувствия, ни тревоги», — подруга детства о Наталье Дмитриевой, жестоко убитой в Псебае

По подозрению в причастности к совершению преступления арестованы двое молодых людей: 16-летний житель Псебая (его персональные данные не будут разглашаться, ввиду того, что он является несовершеннолетним, — прим «НК») и 20-летний уроженец г. Братска Савелий Никифоров, приехавший в поселок из Краснодара, якобы, к другу.

Добавим, что местный подросток был арестован первым и почему-то вначале взял всю вину на себя. Позже выяснилось, что его признательные показания не совпадают с характером и перечнем травм, причиненных убитой. Тогда и стали устанавливать иных лиц, причастных к совершению преступления. Выяснилось, что они есть.

Естественно, после трагических событий в небольшом поселке начались общественные волнения. То, что по подозрению в причастности арестован несовершеннолетний местный житель, стало шокирующим фактом для всех. Выяснилось, что в большей степени и для его семьи.

Мать молодого человека лишь спустя несколько недель согласилась рассказать корреспонденту «Новой Кубани» о своих чувствах и о том, что на самом деле могло произойти:

— Я понимаю, что он там был. Но какова его роль, это определяет следствие. Я общалась с ним. Это следственные уже дела, я о них говорить не буду. Он там присутствовал, везде был. К моему большому сожалению, он идет по делу, как участник. Я его уже 3 недели не видела. Только через следователя узнаю: звоню, спрашиваю, как у него дела. Следственные действия уже закончились. А свидания не допускают. Был конечно он очень подавлен и плакал. Он осознает, что произошло, что произошло страшное, что это не исправить. Сожалеет, сочувствует, переживает, как нормальный человек, адекватный. Очень тяжело.

— Расскажите, пожалуйста, какие планы на жизнь были у Вашего сына до случившегося?

— Он собирался учиться, работать, в армию сходить. Хотел стать горным мастером. Для меня он любимый ребенок. Старались дать ему все, что он хотел. Хотел рисовать — мы отдали его в художку, закончил художественную школу. Спортом занимался всеми видами. Я вот для суда собрала портфолио: он за школу выступал, грамот много, первые призовые места занимал, второе место по самбо среди юношей. На футбол ходил. Единственное, произошли возрастные изменения — скелет начал развиваться, резко в рост пошел. Тогда его отклонили от спорта, сказали: года 2-3 переконтуйтесь. Деформация коленей пошла очень сильная, нельзя было ничем заниматься. А так, все равно: и по утрам с ним вдвоем мы бегали. Сейчас не бегаю, потому что просто боюсь реакции людей.

— Как развивались события в тот вечер, когда произошло убийство? Знали ли Вы, куда и с кем направляется Ваш сын? Не заметили ли Вы каких-либо странностей?

— Все было хорошо. Он ходил на рыбалку, с друзьями был, дома был. Он же у нас собирался уезжать на учебу. У нас уже были билеты куплены. Мы хотели, чтобы он поступил на коммерцию в хороший техникум с последующим трудоустройством. Было бы другое будущее конечно. Ничто беды не предвещало, я вам честно могу сказать. Он же за несколько дней до уезда собирался у бабушки покосить траву. Мы перевезли с ним газонокосилку к бабушке, все баночки с маслом, с бензином, каску и т. д. Приехали домой, попили чай, он сказал: «Мам, я буквально на полчаса выскочу пообщаюсь на сквере». И все. У нас вся молодежь всегда собирается в центре. Особо больше негде.

— Вторым подозреваемым по уголовному делу проходит 20-летний Савелий Никифоров. Знали ли Вы этого молодого человека? Когда и при каких обстоятельствах Ваш сын мог с ним познакомиться?

— Где-то после Нового года. Я видела его, когда были зимние каникулы. Мы сразу высказали свое мнение. И больше я о нем вообще не слышала. Сын больше не упоминал о нем. Для меня было удивлением, что он здесь оказался. Даже когда уже было совершено преступление я только спустя некоторое время узнала о том, что он здесь присутствовал. У них был общий друг, мальчик местный. Он его привел. Мы высказывались против общения с ним: и я, и бабушка. И он знал об этом, что мы были против. Этот Савелий утаил, что ему 20 лет. Я думала, что он их ровесник, на год, может быть старше. Он был не вхож в наш дом. Несколько раз я видела его со стороны. Поведение его не нравилось. Сын заходил вместе с ним ко мне на работу. У меня мама пожилой человек, лучше в людях разбирается. Она сказала, что он нехороший: по речи, по разговору, по движениям, проявлял неуважительное отношение к взрослым. Я не хочу на него наговаривать. Там тоже семья, и есть своя позиция. Но я могу точно сказать, что до появления Савелия в жизни моего сына, он был совершенно другим ребенком. Получается, да, какое-то влияние он, наверное оказал. Проблемы начались после Нового года. Каких-либо особенностей вроде не было. Он дома обычный нормальный ребенок. Утаивать что-то начал… Допустим, если задерживается, опоздал. Все равно же контролируешь его, сейчас этот закон 1539. Такие вот моменты. Просто сейчас уже анализируешь, как говорится, задним числом.

— По данным следствия, на момент совершения преступления, Ваш сын находился в состоянии опьянения. Знали ли Вы, что он может что-то употреблять? Замечали ли до этого?

— Уже когда все случилось, я его увидела в нетрезвом состоянии. На тот момент он мне не говорил. Это незапланированно было.

— В Псебае произошедшую трагедию связывают с деятельностью группы ПЦЕ. Расскажите, как мать троих сыновей, знали ли вы об этом объединении молодежи, какие принципы оно пропагандирует?

— На заборах писали… Но я Вам хочу сказать так: вот Вы верите в «бабайку»? Её не существует. Примерно это тоже самое. У нас здесь, так сказать испокон веков, с прошлого век, есть центр — это центральные жители поселка, есть «лягушовка»— это край поселка, и есть «салотопка» — это другая половина Псебая. Когда ещё наши дедушки были молодые, они «стенка на стенку» ходили там, разборки были, драки. Сейчас это более как бы осовременили. Придумали ПЦЕ: Псебайское центральное единство. До тех пор пока это не начали в полиции и в газетах обсуждать, что это тюремные аббревиатуры, никто об этом даже не задумывался. Раздули непонятно что.

— Жители Псебая неоднократно рассказывали о Вашей семье. Некоторые утверждают, что сын какое-то время жил отдельно от Вас, с бабушкой? Правда ли это?

— Всегда вся наша семья вместе. У нас в доме сейчас впервые, когда мы все врозь. Мне пришлось детей вывезти отсюда на каникулы. Старшего сына нет дома. На протяжении 17 лет, столько существует наша семья, это впервые, когда дом без детей, мы раздельно все. У нас так не принято. Всегда, когда в гости идем, все вместе. Не знаю, как в других семьях принято, но у нас такой порядок. Я родом из Псебая. У меня родители жили в Карачаево-Черкесии, училась, и воспитывали меня там. Он с бабушкой не проживал, но оставался в гостях. Это же бабушка. Он ей помогал. Весной, когда были каникулы, допустим, он оставался у неё, наверное около 2 недель. Строил ей теплицы, 2 штуки, накрывал пленкой. Помогал, выкашивал траву. Я думаю, он не один, многие дети так делают… Чтобы прямо проживать — нет. Все его вещи в доме у нас. Были органы опеки, все это проверяли. Все учебники и вещи находятся здесь, где он проживает. На момент, когда случилось происшествие, все это проверялось.

— Местные жители также рассказывали, что в Вашей семье недавно произошла беда, связанная со средним ребенком. Он получил травму. Могло ли все произошедшее быть как-то связано?

— Это два события, абсолютно не связанные между собой. У меня средний ребенок сломал ногу очень серьезно. У него стоял аппарат Илизарова: от бедра и ниже колена была зафиксирована у него ножка. Полгода у него был установлен этот аппарат. Мы всей семьей за ним ухаживали. Практически он был временно обездвижен, постельный режим. И старший сын за ним ухаживал, в больнице оставался ночевать с ним. Он очень сильный, даже больше за ним ухаживал, чем я: поднимал его, переносил, помогал ему передвигаться, массаж ему делал. Но эти два события вообще между собой не связаны. Просто у нас вот, знаете, как говорят, «пришла беда, открыла ворота».

— Трагедия стала шоком для небольшого поселка. Расскажите, пожалуйста, об отношении к Вашей семье?

— Остались наверное только те люди, которые действительно настоящие друзья. Оказали поддержку в трудную минуту. Угрозы поступали, когда был вот этот апогей. СМС-сообщения на телефон. Мой телефон есть у многих людей. Писали: «Тебе не страшно?» «Ходи и оглядывайся!», оскорбления с использованием нецензурной брани, о том, что они хотят и могут сделать со мной и с моей семье: «порезать на куски». Я не знаю, кто эти люди, просто в полицию отправляла данные, чтобы они разбирались с этими людьми. Единственное, попросила, если это члены семьи погибшей, то я это понимаю и приму, и никаких действий предпринимать не буду. Но если это вообще посторонние люди, которые подвергаются маниакальному движению толпы, стадное чувство, тогда, пожалуйста, пусть разберутся.

Мать арестованного по подозрению в убийстве долгое время находилась в подавленном моральном состоянии. У женщины было свое небольшое ателье в поселке. Как говорили её клиенты, для нее, как для матери троих детей, все произошедшее стало огромным горем.

— Понятно, что это повлияет на жизни всех: и родных погибшей, и нашей семьи. — Так закончила интервью женщина.