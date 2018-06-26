Бразильская журналистка накричала на парня, попытавшегося ее поцеловать в прямом эфире

Многие ее коллеги поддержали такой радикальный ответ на вмешательство в трансляцию.

Бразильская журналистка Хулиа Гимараес накричала на молодого человека, который попытался поцеловать ее в щеку в прямом эфире. Она ловко увернулась от такого неожиданного проявления симпатии со стороны неизвестного юноши, остановила эфир и начала кричать на него. Об этом сообщило CNN.

«Не делай этого! Никогда этого не делай, — стала орать она на нерадивого молодого человека, который тут же попытался извиниться — Никогда больше этого не делай. Я не разрешаю тебе. Это некрасиво и невежливо по отношению у женщине».

Такой реакцией журналистка заслужила одобрение коллег.

«Парень — полный отморозок. Идиот с мозгами 13-летнего мальчика, но Хулия смогла достояно ответить», — написал в Twitter спортивный журналист Паоло Антунес.

Преподаватель Университета Рио-де-Жанейро Лусьяна Буто выразила солидарность с Гимараес.

«Я поддерживаю Хулию Гимараес, журналистку телеканала SportTV, которая подверглась харрасменту в прямом эфире. Ее ответ — это борьба против сексуальных домогательств ради всех нас», — написала она.