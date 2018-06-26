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Бразильская журналистка накричала на парня, попытавшегося ее поцеловать в прямом эфире
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Бразильская журналистка накричала на парня, попытавшегося ее поцеловать в прямом эфире 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Многие ее коллеги поддержали такой радикальный ответ на вмешательство в трансляцию.
Бразильская журналистка Хулиа Гимараес накричала на молодого человека, который попытался поцеловать ее в щеку в прямом эфире. Она ловко увернулась от такого неожиданного проявления симпатии со стороны неизвестного юноши, остановила эфир и начала кричать на него. Об этом сообщило CNN.
«Не делай этого! Никогда этого не делай, — стала орать она на нерадивого молодого человека, который тут же попытался извиниться — Никогда больше этого не делай. Я не разрешаю тебе. Это некрасиво и невежливо по отношению у женщине».
Такой реакцией журналистка заслужила одобрение коллег.
«Парень — полный отморозок. Идиот с мозгами 13-летнего мальчика, но Хулия смогла достояно ответить», — написал в Twitter спортивный журналист Паоло Антунес.
Преподаватель Университета Рио-де-Жанейро Лусьяна Буто выразила солидарность с Гимараес.
«Я поддерживаю Хулию Гимараес, журналистку телеканала SportTV, которая подверглась харрасменту в прямом эфире. Ее ответ — это борьба против сексуальных домогательств ради всех нас», — написала она.
Ранее подобная ситуация произошла с корреспондентом Deutsche Welle Джульет Гонсалес Терран. Во время включения, к ней подбежал фанат и поцеловал в прямом эфире. Тогжда журналистка не стала прерывать трансляцию.
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