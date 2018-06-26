Ведущие «Югра ТВ» покусились на святая святых мужского мира

Наши коллеги из телекомпании «Югра ТВ» продолжают эпатировать публику не простыми вопросами. В эту пятницу ведущие шоу «Югра в твоих руках» предлагают телезрителям объяснить смысл рыбалки в 21 веке. Вопрос традиционно опубликовали в официальной группе телекомпании в социальных сетях.

«РЫБАЛКА — НАШЕ ВСЁ? Зачем людям века высоких технологий столь старомодное занятие? Неужели нечего есть, негде отдохнуть или выпить много алкоголя? Что реально важнее — процесс или сомнительный улов? Стоит ли тратить деньги из семейного бюджета на удочки, спиннинги и прочие вещи, чтоб порыбачить? ДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ ЗДЕСЬ. Звоните в прямой эфир в пятницу в 19.30. Номер в студии: 393-888 (3467).»

Судя по комментариям, югорчан тема выпуска зацепила. Заядлые рыбаки без пространных монологов нарекли своё любимое занятые увлечением. Кто-то вспомнил о природной мужской роли добытчика.

Николай Л «Все вот пишут что это отдых и место где можно расслабиться и побыть наедине со своими мыслями. Но давайте не будем забывать что это ещё дань традици. В крови у мужчин например на охоте убить кабан ну или поймать рыбу для своей семьи. Это вековые традиции в одно время это был способ прокормить свою семью, в другое время это был способ достатка и прибыли, а сейчас это способ скорее уехать от всех выключив телефон и отдохнуть с парочкой отличных друзей».

Анатолий П. «Увлечение.»

Наталья Ч. «Мой муж молодец, мало того, что он кормит нас рыбкой, он ещё ее и сам чистит и перерабатывает)))»

Ольга Д. «Муж и жена должны жить в мире и согласии мы любим ходить по салонам ходим на шоппинг (иногда сидя дома почти ничего не делая в декрете) в тот момент когда вторая половинка горбатится на работе чтобы удовлетворить все наши прихоти! Моё мнение чтобы была дружная семья нужно уметь уважать мнения друг друга и иногда отдыхать от семьи теми способами которые приятны рыбалка нравится пожалуйста ничего не вижу в этом плохого а мужья на рыбалку убегают побухать те у кого в семье напряжонки постоянные!А теперь милые дамы можете кидать тапками что сидеть дома тоже тяжело Давайте мужьям развеяться ведь они у нас как маленькие дети вы уступите одну их прихоть они в ответ столько приятного ищите компромиссы».

Больше всего комментарий оставили женщины. Они быстро поделились на понимающих жен и ненавистниц рыбалки. Не обошлось и без политических разногласий.

ЛАРИСА ХМ «Это трата денег семейных и бесконечная пьянка. А еще ад для жены. Потому что эту рыбу чистить надо и что-то с ней делать. То ли фарш, то ли жарить. Ненавижу рыбалку. С мужем из-за нее вечно ругань…»

Наталья Л. «Рыба местная невкусная.., а та, что хорошая — муксун, стерлядь нам рядовым не светит. Только местная элита может позволить себе рыбачить в таких местах. А нам кукиш».

И это только начало. Ведь уже в пятницу на канале «Югра ТВ» в 19:30 можно будет позвонить в студию «Югра в твоих руках» и поделиться своим мнением в прямом эфире. А авторы лучших комментариев в официальной группе канала тоже получат свою минуту славы.

Источник фотографии: официальная группа «Югра в твоих руках»