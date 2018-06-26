Любовь Толкалина: секреты на миллион

Героиня Любови Толкалиной — успешная модель в прошлом, а ныне — жена обычного юриста и мать взрослеющей дочери. Хотя это и комедия, но на самом деле у Толкалиной — трагический персонаж. По крайней мере, в этом уверена сама актриса. Ведь у ее героини нет своего дела. Из-за чего та впадает в скуку и уныние (что, как мы помним, смертный грех). И вот жена и мать начинает ходить по клубам, знакомиться с мужчинами — приняв предварительно изрядную долю спиртного. Чтобы сыграть эту роль, Любови, барышне к алкоголю равнодушной, пришлось изрядно изучить эту затягивающую тему. «Я очень серьезно готовилась, — смеется Любовь. — Тщательно изучала все стадии опьянения, а также пыталась понять, как состав того или иного коктейля действует именно на меня».

Актриса прошлась по барам Москвы, Питера, Киева, Лондона, Дублина и Белфаста и на себе опробовала все модные ныне напитки. И теперь она знает: чтобы моментально почувствовать себя на отдыхе, нужно выпить апероль. Для установления моментального близкого контакта с собеседником — тяпнуть текилы. А чтобы просто поговорить «за жизнь» — махнуть арманьяка. «Никогда не думала, что так втянусь в этот процесс», — резюмирует актриса.

Конечно, все эти алкоэксперименты так и остались лишь крошечным эпизодом в биографии Толкалиной. В обычной жизни актриса ведет здоровый образ жизни, тщательно следит за своим рационом и обходит стороной шумные вечеринки. Потому что у нее, в отличие от ее героини, как раз есть любимое дело, которому она очень предана.

…А ведь еще совсем недавно злые языки предсказывали Толкалиной именно такую невеселую судьбу, как у ее героини — когда жизнь кажется пресной, и расцвечивать ее приходится внушительными дозами спиртного. После того как в январе 2017 года Толкалина сообщила, что рассталась со своим супругом — режиссером Егором Кончаловским , многие, жалея ее, делали прогнозы о том, как быстро актриса сойдет с колеи и уйдет в небытие.

Но такой радости Толкалина своим недоброжелателям не доставила. «Для меня жизнь совершенно немыслима без Егора, — призналась актриса уже после того, как тайное стало явным. — Я не перестаю его любить, хотя несколько иначе». Как оказалось, расстались супруги еще семь лет назад. «На мой взгляд, это гораздо лучше, чем влачить какие-то узы. Может, у меня это от папы, он раз шесть или семь был женат, все разваливалось, жены становились все младше, потом они стали уже младше меня… Поэтому я на институт брака смотрю достаточно скептически», — прокомментировал расставание Егор Кончаловский.

Но и перестав жить вместе, Толкалина и Кончаловский все это время продолжали общаться, советоваться друг с другом по важным вопросам и вместе растить дочь Машу. Сейчас 17-летняя Маша находится, как принято говорить, в сложном подростковом возрасте. Но проблем с ней у мамы нет. Юная красавица, которая из пухленького тинейджера неожиданно выросла в стройную гибкую девушку, вместе с мамой колесит по миру. Инстаграм Толкалиной пестрит фотографиями из совместных с дочерью заграничных поездок. Вот обе путешественницы позируют в Индии, а вот уже плывут в Италии на остров Капри.

Удивительно, но после развода с мужем-режиссером Толкалина вдруг стала невероятно востребована как актриса. И отныне поклонники ее таланта могут увидеть Любовь не только в картинах Егора Кончаловского, но в самых разноплановых проектах.