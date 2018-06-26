Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из ЕС

Королева подписала соответствующий законопроект, сказал спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу во время сессии.

«Я должен уведомить палату о том, что в соответствии с Законом о королевских актах 1967 года ее Величество дала свое королевское согласие на следующие действия… Закон о выходе из Европейского союза», — сказал Беркоу.