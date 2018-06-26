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Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из ЕС
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Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из ЕС 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Королева Великобритании Елизавета II предоставила королевское согласие правительству премьер-министра Терезы Мэй на выход страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.
Королева подписала соответствующий законопроект, сказал спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу во время сессии.
«Я должен уведомить палату о том, что в соответствии с Законом о королевских актах 1967 года ее Величество дала свое королевское согласие на следующие действия… Закон о выходе из Европейского союза», — сказал Беркоу.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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