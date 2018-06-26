Абай и пещерное озеро: пять причин поехать в Усть-Каменогорск

Этот город находится в одном из самых живописных регионов Казахстана. Слияние Иртыша и Ульбы, предгорья величественного Алтая. Река там вырывается на равнину из устья каменных гор. Потому и получил город свое название — Усть-Каменогорск. О пяти причинах побывать в этом городе рассказывает «МИР 24».

Причина первая. Богатая история

Познакомиться с удивительной историей Усть-Каменогорска — первая причина посетить этот город. Известно, что крепость Усть-Каменогорскую заложили в 1720 году по поручению Петра I. Причем сделали это казаки, которых император отправил на юг, чтобы найти легендарный золотой город Яркент. Легендарное поселение из драгметаллов вначале казаки не нашли. Зато заложили крепость, которая, наряду с другими, обозначала южные рубежи Российской империи. Впрочем, богатства региона разведали и освоили достаточно быстро.

В XIX веке нашли и то самое золото, за которым отправлялись петровские казаки. Усть-Каменогорск стал центром золотодобывающей промышленности казахстанского Алтая. За всю историю здесь извлекли не менее 700 тонн драгоценного металла. Сохранились записи о найденном в этих местах золотом самородке весом в 27 килограммов.

Причина вторая. Дом для многих народов

Не златом единым. Усть-Каменогорск стал настоящим домом для десятков народов. С XVIII века сюда съезжались старообрядцы из Польши, крестьяне из России, монголы, татары и немцы.

Казахстан вообще известен тем, что в нем мирно соседствуют представители различных национальностей, а на одной из улиц Усть-Каменогорска собраны дома десятков разных диаспор. Украинская хата, русская изба, корейский ханок, армянский каменный дом. В этнодеревне Усть-Каменогорска можно познакомиться с бытом десятков живущих здесь народов. Зажиточный городской казах, например, жил в городе не в традиционной юрте, а во вполне обустроенном доме. Как говорится, со всеми удобствами.

«Все гости, которые посетили этот дом, их сюда приглашают, здесь они отдыхают, рассказывают о новостях в степи, которые произошли. Затем, после того, как они отведали, что им принесли, гостю обязательно домбра дается, он должен исполнить, что он умеет», — рассказал заведующий отделом этнографического музея-заповедника Восточно-Казахстанской области Болат Ерекпай.

А вот в доме русского купца XIX века можно найти кухню с традиционной печью, столовую, рабочий кабинет хозяина с мебелью и интерьером европейского происхождения. Подобную, по тем временам, роскошь усть-каменогорский купец вполне мог себе позволить.

Еврейские дома в Усть-Каменогорске появились с середины XIX века. Занимались их жильцы, как правило, медициной и торговлей. С собой везли свою религию и культуру.

Причина третья. Сибинские озера

Всего в часе езды от Усть-Каменогоска расположены Сибинские озера. Красивейшее ожерелье из пяти горных водоемов — еще одна причина побывать здесь.

Сибинские озера славятся прозрачной водой, живописными видами и чистым горным воздухом. Они привлекают сюда отдыхающих и путешественников, а также дайверов.

Причина четвертая. Абаевские места

В центре Усть-Каменогорска находится памятник Абаю Кунанбаеву . Известный казахский философ и поэт родом из Восточного Казахстана. За Семипалатинском есть место под названием Жидебай. Его называют Меккой казахской поэзии. Именно здесь поэт провел большую часть своей жизни.

Абай Кунанбаев — великий казахский поэт и просветитель. Его называют родоначальником казахского литературного языка. Побывать на родине Абая — еще одна причина посетить эти края.

В реставрированном доме Абая сегодня находится его музей. Сохранилась личная библиотека, письменные принадлежности, оригиналы произведений.

«Творчество Абая многожанрово. У него прекрасная пейзажная, любовная и философская лирика, он много пишет о назначении поэта и поэзии, о гражданственности. Надо сказать, что Абай поднял казахскую литературу до высот подлинного искусства, расширил тематику, обогатил образную систему, ввел новые жанры», — подчеркнула старший научный сотрудник государственного музея-заповедника Абая в Семипалатинске Умит Ибраева.

Именно благодаря Абаю в XIX веке в казахской степи были известны письмо пушкинской Татьяны, стихи Лермонтова и басни Крылова. Литературное наследие поэта включает свыше 170 стихотворений и 50 переводов. А еще Абай — автор так называемых «Кара созы» или «Слов назидания». Среди них есть афоризмы, одинаково близкие всем народам. Абай, например, говорил: «Достойный довольствуется малым, хотя и желал большего. Ничтожный недоволен, даже когда получает с избытком». Или такая мудрость: «Плохой друг подобен тени. Когда светит солнце — от него не убежишь; сгустятся тучи над головой — его не найдешь».

Причина пятая. Пещерное озеро Коныр-Аулие

От великого — к таинственному. В отрогах гор Шынгыстау за Семипалатинском есть загадочная пещера. Кстати, одна из самых больших в стране.

Пещера Коныр-Аулие — это одно из сакральных мест Казахстана, оно овеяно массой легенд, загадочных историй, таинственных рассказов. Считается, что вода, которая находится на дне озера, обладает целебными свойствами. Чтобы попасть в пещеру, нужно пройти через узкую щель в скале, затем через низкий проход, зато буквально через три-четыре метра появляется огромная галерея. Ее длина около 120 метров. Здесь уже можно вытянуться во весь рост.

Пещеру сейчас оборудовали для туристов, в ней есть свет и проложена дорога с поручнями. В стороны от нее отходят многочисленные гроты и галереи. Часть из них так до конца и не исследована.

Но самое интересное — это подземное озеро, которым заканчивается пещера. Считается, что вода здесь лечебная. Многие приезжают сюда именно чтобы окунуться в пещерное озеро.

Есть сведения о том, что подводный тоннель ведет еще в два грота. Что за ними, никому не известно. Потому и обрастает озеро легендами. Говорят даже, что в последней потайной пещере скрыта гробница Чингисхана. Недаром же горы носят его имя — Шынгыстау. И хотя историки к этой версии относятся скептически, верить в легенды не запретишь.

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