Ксения Собчак в платье с рюшами на вечере в честь своего возвращения в L'Officiel

Фотография: Анна Тимерина Ксения Собчак и президент ACMG Александр Федотов

L'Officiel — это не только журнал, безусловно, он — большая и важная часть легендарного французского бренда, но наше развитие лично я вижу в том, чтобы использовать тот стиль, тот ДНК, который выработан общими усилиями в журнале L'Officiel на разных площадках, — сказала Ксения в своей приветственной речи.

Ксения Собчак

Ксения Собчак и Яна Рудковская

Яна Рудковская

Екатерина Одинцова

Екатерина Одинцова

За развлекательную часть отвечали популярный диджей Карина Истомина и певица Elvira T.

Фотография: Анна Темерина Карина Истомина

Фотография: Анна Тимерина Elvira T Напомним, что Ксения уходила с поста главного редактора французского таблоида на время участия в выборах на пост президента РФ.