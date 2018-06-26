Ксения Собчак в платье с рюшами на вечере в честь своего возвращения в L'Officiel 

Вчера, 25 июня, в ресторане «НаВолне by Soho Rooms» прошла вечеринка, посвященная возвращению Ксении Собчак к руководству над журналом и сайтом L'Officiel. На мероприятие были приглашены друзья Ксении: Яна Рудковская, Екатерина Одинцова и не только.
Фотография: Анна Тимерина Ксения Собчак и президент ACMG Александр Федотов
L'Officiel — это не только журнал, безусловно, он — большая и важная часть легендарного французского бренда, но наше развитие лично я вижу в том, чтобы использовать тот стиль, тот ДНК, который выработан общими усилиями в журнале L'Officiel на разных площадках, — сказала Ксения в своей приветственной речи.
Ксения Собчак
Ксения Собчак и Яна Рудковская
Яна Рудковская
Екатерина Одинцова
Екатерина Одинцова
За развлекательную часть отвечали популярный диджей Карина Истомина и певица Elvira T.
Фотография: Анна Темерина Карина Истомина
Фотография: Анна Тимерина Elvira T Напомним, что Ксения уходила с поста главного редактора французского таблоида на время участия в выборах на пост президента РФ.