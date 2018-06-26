Маме малышки с пороком сердца, осужденной за покупку земли в Реже, сменили реальный срок на условный

Ирине Сохаревой, маме двоих детей из Режа, которую обвиняли в мошенничестве с землей, дали три года условно. Таким образом, решение суда первой инстанции было пересмотрено. Тогда женщину приговорили к трем годам колонии.

Перспектива того, что двое детей, в том числе малышка с пороком сердца, останутся без мамы, заставила родных Ирины бить во все колокола — обращаться к уполномоченному по защите прав человека Татьяне Мерзляковой , бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и в СМИ.

Муж Ирины Дмитрий заявил, что этот приговор они тоже попробуют обжаловать.

Мы писали, что Ирина Сохарева в 2008 году арендовала, а потом приватизировала три участка земли. Право выкупить землю по льготной цене было дано из-за объектов незавершенного строительства, официально зарегистрированных на участках. Но в 2017 году в отношении Ирины завели уголовное дело. Незавершенку на участке признали никогда не существовавшей, а саму приватизацию земли — мошенничеством.