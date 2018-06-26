Победитель шоу «Лига удивительных людей»: «Теперь мне не избавиться от бороды!» 

В этом году свои невероятные таланты в телешоу канала «Россия 1» демонстрировали участники со всего мира. Но победил в проекте все-таки россиянин — 48-летний артист цирка Владимир Георгиевский. Зал аплодировал ему стоя! В финальном выпуске Владимир показал смертельный номер: стоя на двух канатах, он сделал сальто назад с мешком на голове на высоте пяти метров! — Это феноменально, артистично и выглядело так, как будто вам не составляло никакого труда! — поразился один из членов жюри — Николай Валуев. Участие в шоу «Лига удивительных людей» — это отнюдь не дебют в жизни Владимира. Он успел засветиться в Britain's Got Talent и стал звездой YouТube. Также он выступал в подобных телешоу в Чехии, Италии и других странах. — Я родился в Можайске, а рос в Москве, в Измайлове. С 11 лет начал работать в цирке. В 1984 году в первый раз выехал за границу — на четыре месяца в Будапешт. Получилось так, что мы работали в международном коллективе — с англичанами, алжирцами, французами. Потом, естественно, я отслужил два года в армии, а затем вернулся в «Союзгосцирк». — Вы ведь много лет жили в Англии, так? — Да, я познакомился с женщиной, женился, пошли дети. Жил с семьей в Великобритании, на юге Уэллса. Моя супруга — валлийка. Старший сын родился в Северной Ирландии, в городе Ньюри, а младший прямо дома, мы не успели доехать до госпиталя. Работал я при этом не только в Англии, а выступал по всему миру со своими номерами, в том числе 2,5 года провел в Лас-Вегасе. Затем меня пригласили отсняться на Britain’sGotTalent. Как раз было три свободных дня — и я согласился. Кстати, после этой программы мне теперь приходится носить бороду. Владимир выступает по всему миру, но и про родные края не забывает. — Почему? — Получилось так, что меня пригласили на главную роль в одно английское шоу — играть волшебника. И для этого я отпустил бороду. В то же время меня попросили выступить на Britain’s Got Talent. И я с бородой отработал свой номер. После этого борода приклеилась ко мне на долгое время. Теперь все хотят меня видеть именно с бородой. Как-то раз был контракт в Японии, я поехал на гастроли Осаку. А перед этим подстриг бороду и сделал волосы короче — мама уж очень просила об этом. И вот я прилетаю и вижу, как сильно разочарованы японские импресарио! Они прямо ругались! Потом, правда, успокоились, когда увидели, что зрители все равно довольны выступлением. — Это правда, что изначально вы купили батут детям и только потом решили выступать на нем? — Да нет! Это придумали англичане и попросили меня так сказать в телешоу. Вообще на батуте я начал прыгать с 6 лет, когда еще на гимнастику ходил. Занимался на 16-й Парковой улице в спортивной Школе олимпийского резерва. Нам разрешали прыгать на нем в качестве поощрений. А профессионально начал работать на батуте с 1990 года, когда пришел из армии. Свой собственный первый батут я купил в Великобритании, в университете Суонси. Потом и второй там же. Это было недорого. Батуты им мешали, и они хотели от них избавиться. Николай Валуев так впечатлился, что вышел на сцену, чтобы пожать артисту руку. — Как вы попали в цирк? — Я занимался спортивной гимнастикой, и вдруг мой тренер заболел. У него была язва желудка, его положили в больницу где-то месяцев на шесть. И нас отдали другому тренеру, с которым мы не сошлись характерами. Меня пригласили в прыжки в воду. Я согласился. Для 11-летнего мальчика зимой в Москве поплавать в бассейне бесплатно — это большое удовольствие. Пришел туда, попрыгал с вышек чуть-чуть, а тренер мне предложил пойти в цирк. С этого все и началось. — Как же родители отпускали вас, ребенка, на гастроли по миру? — Ну вот рискнули. Моя мама — педагог, воспитатель в детском саду. Отработала лет сорок, получила медаль от правительства. Только год назад на пенсию вышла. Сестра тоже пошла по стопам мамы. А отец у нас был водителем автокрана. — Чем занимаются ваши дети? — Старшему 22 года, младшему — 20. Они играют профессионально в футбол, учатся в университете. Старший собирается в Австралию, его пригласил местный клуб. Вот он мне недавно написал, спросил совета — лететь ему в Австралию или нет? — И что вы ему сказали? — Я сказал, что волков бояться — в лес не ходить. Нужно когда-то отрываться от мамы. Я начал самостоятельную жизнь в 11 лет. Научился и готовить, и стирать руками. А мои парни до сих пор с мамой живут — и это неправильно.
Фото: канал «Россия 1».