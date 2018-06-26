Как подготовиться к визиту в ветеринарную клинику?

Перед тем как отправляться с любимцем в ветеринарную клинику, необходимо тщательно подготовиться. Специалисты из клиники «Биоконтроль» при ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России поделились полезными советами и рекомендациями, чтобы ваш визит к ветеринарному врачу прошел с максимальной пользой.

Собираясь в клинику, заранее подготовьте и возьмите с собой все имеющиеся медицинские документы питомца. Это могут быть выписки из истории болезни, результаты диагностических исследований и анализов, назначения и т.д. При этом совсем необязательно, чтобы эти документы были свежие, так как отдельные показатели врачу может потребоваться посмотреть в динамике. К тому же у хозяина должен быть при себе паспорт, он может понадобиться для заключения договора с клиникой.

Для визита к ветеринарному врачу обязательно надо иметь при себе полную и подробную информацию о прививках, сделанных питомцу, и обработках его от глистов и внешних паразитов. Обязательно должны быть указаны названия средств, которые применялись для обработки.

Если у вас собака, то не забудьте взять с собой поводок и намордник. Это может потребоваться, если любимец начнет сильно нервничать во время ожидания в очереди в ветеринарной клинике. Важно помнить, что визит к врачу для питомца — это всегда стрессовая ситуация, потому что его окружают незнакомые запахи и люди. Намордник может очень выручить, если собака почувствует себя в опасности и станет защищаться.

Постарайтесь перед визитом в клинику подготовиться к тем вопросам врача, на которые вам определенно предстоит ответить. При этом очень важно вспомнить или зафиксировать все детали, не упустив ничего важного. В какой момент вы заметили изменения в состоянии здоровья питомца? Как и когда изменилось его поведение? Что этому предшествовало?

Лучше взять в привычку везти любимца в клинику натощак. Не стоит его кормить с вечера предшествующего дня, а также не давать пить с утра. Это позволит не приезжать еще раз для того, чтобы сдать кровь или провести ультразвуковое исследование — эти процедуры делаются на голодный желудок. К тому же в случае необходимости наркоза или седации животное тоже должно быть голодным.

В случае, если у питомца наблюдаются выделения, например из ушей или глаз, воздержитесь от того, чтобы вытереть их или обработать. Ветеринарному врачу необходимо осмотреть это проявление болезни и оценить общую картину, чтобы поставить верный диагноз.

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Если у вашей собаки или кошки наблюдаются симптомы, свидетельствующие о заболеваниях пищеварительной системы (например, любимец страдает от диареи или рвоты), то необходимо составить полный перечень того, что входит в рацион животного. То же самое необходимо сделать при возникновении аллергических реакций. Указывая в этом списке промышленные рационы, обязательно уточните, что является источником белков и углеводов (например, курица/говядина/лосось с рисом/гречкой/картофелем и т.д.).

Нередко бывает так, что у животного в состоянии стресса может повышаться температура тела. Поэтому при ее измерении в клинике результат может оказаться неинформативным, и рекомендуется померить температуру дома, когда питомец находится в спокойном состоянии.

Анализ мочи питомца может потребоваться при обнаружении у питомца различных тревожных симптомов. Обязателен этот анализ, если у животного были замечены изменения в мочеиспускании (питомец испытывает болезненные ощущения, слишком редко или часто ходит в туалет). Лучше собирать мочу у голодного животного, для анализа желательна средняя порция. Если с собакой особых трудностей быть не должно, то для сбора мочи кошки потребуется либо чистый лоток, либо невпитывающий жидкость наполнитель. После сбора мочи у вас есть не более четырех часов, чтобы сдать ее на анализ, но желательно сделать это в течение первых двух часов. Рекомендуется собирать мочу на анализ перед выездом в клинику. Помните, что нельзя убирать контейнер с мочой в холодильник на хранение.

При нарушениях со стороны пищеварительной системы и при потере веса ветеринарный врач может направить питомца на анализ кала. В случае, если это анализ на яйца глист, то кал должен быть максимально свежим. При анализе перевариваемости кал можно проверить в течение 12 часов, материал можно собрать заранее и хранить в холодильнике. Для любого анализа кала достаточный объем материала примерно равен объему спичечного коробка.

Сегодня у каждого есть смартфон или другой гаджет со встроенной камерой. Постарайтесь не растеряться и использовать ее для записи видео, если с любимцем происходит что-то непривычное: судорожный приступ или эпилептический припадок. Такое видео может помочь ветеринарному врачу установить причины и поставить диагноз.

Если ваша кошка или собака сильно нервничает во время поездки на транспорте, надо помочь питомцу справиться с этим страхом. Для того чтобы животное легко перенесло поездку в клинику, за пару дней до планового визита начните давать ему мягкое успокоительное средство «Стоп стресс». Оно выпускается в каплях и таблетках, поэтому можно выбрать наиболее удобную форму.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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