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Подозрительный муж 3 года тайно снимал жену, чтобы застукать за изменой
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Подозрительный муж 3 года тайно снимал жену, чтобы застукать за изменой 

360tv.ru 1 час назад
Житель Великобритании три года снимал супругу скрытой камерой, пытаясь поймать ее с любовником. 46‐летний Пол Льюис установил в доме видеокамеры из страха, что супруга Энн изменяет ему. Записи на видео доказали обратное, однако Льюис продолжил снимать жену. Подробности сообщил сайт Metro.
Брак развалился после того, как 45-летняя преподавательница Энн нашла одну из цифровых камер в загородном доме. На камере хранилось 29 видео с ней в спальне, продолжительностью от нескольких секунд до 40 минут. А еще там было видео, на котором ее супруг Пол устанавливает камеру.
В суде Льюис рассказал, что был уверен в изменах жены и хотел разоблачить ее. Мужчину приговорили к 14 неделям лишения свободы, а также 120 часам исправительных работ. Когда он признался в преследовании, Льюиса отстранили от должности на 12 месяцев. С тех пор пара распалась, и мужчина поселился у пожилой матери.
Преподаватель московской гимназии уговорил подростка позировать перед ним на камеру в обнаженном виде. В течение двух месяце педагог снимал 12-летнего ученика обнаженным подвале. За молчание мужчина заплатил ему шесть тысяч рублей.
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Женский форум
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