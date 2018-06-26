Подозрительный муж 3 года тайно снимал жену, чтобы застукать за изменой

Житель Великобритании три года снимал супругу скрытой камерой, пытаясь поймать ее с любовником. 46‐летний Пол Льюис установил в доме видеокамеры из страха, что супруга Энн изменяет ему. Записи на видео доказали обратное, однако Льюис продолжил снимать жену. Подробности сообщил сайт Metro.

Брак развалился после того, как 45-летняя преподавательница Энн нашла одну из цифровых камер в загородном доме. На камере хранилось 29 видео с ней в спальне, продолжительностью от нескольких секунд до 40 минут. А еще там было видео, на котором ее супруг Пол устанавливает камеру.

В суде Льюис рассказал, что был уверен в изменах жены и хотел разоблачить ее. Мужчину приговорили к 14 неделям лишения свободы, а также 120 часам исправительных работ. Когда он признался в преследовании, Льюиса отстранили от должности на 12 месяцев. С тех пор пара распалась, и мужчина поселился у пожилой матери.

Преподаватель московской гимназии уговорил подростка позировать перед ним на камеру в обнаженном виде. В течение двух месяце педагог снимал 12-летнего ученика обнаженным подвале. За молчание мужчина заплатил ему шесть тысяч рублей.