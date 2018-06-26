3 надёжных замка, которые защитят твой велосипед от кражи

Велосипед — удобный транспорт, который всё чаще выбирают жители больших городов. И причин тому несколько: компактность, достаточно высокая скорость, отсутствие необходимости заправки; не нужно получать права и искать парковку. Но есть одна проблема: велосипед очень легко украсть. Велосипеды воруют постоянно: стоит только зайти в магазин на пару минут или отвлечься на телефонный звонок, отойдя подальше от транспортного средства, и вот твоего железного коня уже нет. Как спастись от этого? Только с помощью замка. В этой статье мы расскажем о трёх велозамках от магазина Bikelock, которые чаще всего используют велосипедисты. Наличие одного из перечисленных замков практически полностью исключит риск кражи велосипеда.

1. Кодовый замок

Один из самых надёжных видов замков. Если с обычными устройствами несколько проще (к ним можно подобрать отмычки или выломать замок), то с кодовым такое не пройдёт. Бюджетные модели оснащаются кодовым замком, состоящим из трёх чисел, средние имеют код из четырёх, а дорогие — из пяти. Для того чтобы подобрать код даже к бюджетной модели с замком из трёх чисел, у вора может уйти несколько часов, ведь ему придётся искать комбинацию от 001 до 999. Пример недорогого, но качественного кодового замка — Kryptonite Kryptoflex 1218 Combo. Конструкция замка состоит из гибкого стального троса с повышенным сопротивлением к взлому и прочного винилового покрытия. И хотя этот замок не обеспечивает такой хорошей защиты, как следующие, он является неплохим противоугонным средством. Заказать кодовый замок →

2. U-образный замок

Замки U-образной формы — это одни из самых популярных средств против кражи. Эти замки имеют высокую устойчивость к любым методам вскрытия, в том числе и к таким, как распиливание, перекусывание кусачками и так далее. При этом они имеют достаточно небольшой вес и удобный способ установки. Пример качественного U-образного замка — Kryptonite KryptoLok series 2 Mini-7. Основой замка является калёная сталь диаметром 13 миллиметров, так что даже физически сильный вор с качественным инструментом не сможет вскрыть его до приезда отряда полиции. По европейской квалификации надёжности замков Kryptonite KryptoLok series 2 Mini-7 соответствует Silver Sold Secure, а по шкале Kryptonite защита замка равна 6 баллам из 10, так что за 3799 ты покупаешь качественную защиту, которая не уступает более дорогим моделям. Замок имеет защиту от пыли и влаги, а также от стука и шума. Заказать U-образный замок →

3. Цепной замок

Ещё один популярный замок, который состоит из толстых звеньев, изготовленных из калёного железа. В отличие от U-образных замков, цепные предоставляют большую свободу и позволяют пристёгивать велосипед к практически любому предмету из-за своей гибкой конструкции. Kryptonite Keeper 785 хорошо подходит для повседневного использования. Замок с четырёхгранными звеньями из марганцевой стали толщиной 7 миллиметров даёт защиту 5 баллов из 10 по шкале Kryptonite. Несмотря на такие невысокие баллы, замок очень сложно повредить даже при использовании пилы и кусачек. Kryptonite Keeper 785 имеет цилиндрический замок с защитой от высверливания. Заказать цепной замок →

В магазине Bikelock мы нашли разные замки для мотоциклов, скутеров и велосипедов. Среди них есть как бюджетные модели, которые стоят до 500 рублей, так и надёжные модели, обеспечивающие максимальную защиту от кражи. Фильтр в магазине позволяет отсеять замки по категории, надёжности (от половины до пяти звёзд), цене, длине, весу, бренду и цвету. В магазине Bikelock проводятся акции. Например, при покупке любого U-образного замка Kryptonite в комплекте с тросом той же марки ты получишь скидку в размере 500 рублей. Для наших читателей действует скидка 10% по промокоду BRO10. Также в магазине действует скидка от 5 до 10% при покупке двух замков. Посмотреть ассортимент магазина Bikelock →