Ещё
«Тянется к книжкам папина радость»: Игорь Николаев показал, чем увлекается его 2-летняя дочь
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тянется к книжкам папина радость»: Игорь Николаев показал, чем увлекается его 2-летняя дочь 

Passion.ru 52 минуты назад
Фото: Passion.ru
Маленькая Вероника Николаева полюбила читать. Об этом и о других своих любимых занятиях малышка рассказала сама, а папа Игорь Николаев заснял ее на видео.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова души не чают в маленькой дочке Веронике и довольно часто публикуют в соцсетях ее фото, а также забавные видеоролики с ее участием. На днях певец решил показать, чем кроха любит заниматься во время отдыха на море в Юрмале.
«ХОЧУ ПОЧИТАТЬ!» Когда ребенок в эпоху айфонов, айпадов и нон-стоп мультиков тянется к книжкам — это не может не радовать!» — так подписал Игорь свой пост (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Поклонники тоже умилились словам малышки Ники и осыпали всю семью комплиментами: «Супер малышка, папина радость! Сладкая и нежная», «Да слушала и слушала бы, золотце папино и мамино!», «Честь и хвала родителям! Ведь так важно привить любовь к чтению! Молодцы!», «Игорь, хочу сказать вам как педагог начальных классов. Очень хорошо, что у вашей дочки есть большое желание читать книги».
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
«Я грандиозно люблю его»: Анастасия Волочкова заговорила о чувствах к бывшему избраннику Мария Шумакова показала влажный бюст в купальнике для бикрам-йоги 21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»90
Егор Крид готовится стать отцом1
Экс-профессии звезд, о которых они хотели бы забыть
Названы «страшные» последствия отказа от курения54
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»19
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение