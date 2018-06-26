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В Сызранском районе собрали щедрый урожай земляники
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В Сызранском районе собрали щедрый урожай земляники 

ТРК Губерния 38 минут назад
Сладкая пора настала в самарских садах. На земляничных полянах снимают первую ягоду. После затяжной и холодной весны у агрономов были не радужные виды на урожай, однако прогнозы не оправдались.
Плантациям создали самые благоприятные для роста условия — постелили соломку. Незатейливый укрывной материал сохраняет в почве влагу и блюдет ягоду в чистоте. Всего месяц назад здешние агрономы со скепсисом оценивали весь свой труд: от холода ягода застыла в развитии, даже минеральные добавки не помогли. Природа реабилитировалась. Каждый куст одаривает ароматными гигантами.
Плантации находятся на капельном орошении, без него промышленное выращивание уже не представляется возможным. Сейчас в области под земляникой заняты 54 гектара. Существенное увеличение площадей под всенародно любимой ягодой в последнее время наблюдается в Приволжском и Сергиевском районах. Львиная доля урожая реализуется внутри области, зачастую выигрывая конкуренцию у ягоды с юга России.
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