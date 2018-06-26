Более 200 тонн клубники собрали в Подмосковье с начала сезона сбор

С начала сезона в Московской области собрано 208 тонн клубники. В этом году из‐за обилия солнца клубника по размеру чуть меньше обычного, но очень сладкая и душистая, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин

Лидером по сбору клубники традиционно стал Совхоз имени Ленина — около 100 тонн. Хороший урожай также и у «Русской ягоды» в городском округе Луховицы — более 70 тонн, в коломенских «Непецино» и «Акатьевском» собрано более 10 тонны клубники, привел данные статистики Разин.

В Подмосковье выращивают несколько сортов клубники, особенно любимы два сорта — это Корона и Полка. «Эти сорта хорошо себя проявили в непростом подмосковном климате. Ягода сочная, вкусная, полезная. И, самое главное, практически через полтора-два часа она попадает уже на прилавок, а затем на стол», — отметил министр.

Цены на клубнику в этом году остались на уровне прошлогодних — примерно 300 рублей за килограмм. Ягода стоит несколько дороже, чем привозная. Однако условия созревания здесь сложнее, отсюда выше и себестоимость, пояснил Разин.

На сегодняшний день в Подмосковье восемь крупных производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два в основном сосредоточены на производстве рассады.