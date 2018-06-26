Ксения Собчак явно беременна на новых фото

Медиа-звезда, похоже, действительно готовится стать матерью во второй раз, о чем уже не первый месяц говорят в соцсетях. СМИ опубликовали новые снимки Ксении Собчак — на них фигуру знаменитости явно «украшает» живот.

24 июня Ксения Собчак стала соведущей прошедшего в Москве мероприятия — благотворительного фестиваля «Настроение — лето». В социальной сети участники фестиваля поделились множеством фото. Профильные издания, изучив снимки, пришли к выводу о том, что Ксении уже не удается маскировать округлившийся живот.

36-летняя Ксения Собчак впервые стала мамой в 2016 году. Она родила сына, которого вместе с мужем, актером Максимом Виторганом , назвала Платоном. До этого Собчак не раз позволяла себе публичные высказывания, создавшие ей репутацию чайлдфри. Но после рождения первенца Ксения не побоялась признаться, что материнство стало для нее лучшим опытом в жизни и ее отношение к детям кардинальным образом изменилось.

Во время участия Ксении Собчак в выборах президента России появились слухи о новой беременности. Многим казалось, что молодая женщина была слишком эмоциональной: она легко давала волю слезам. Кроме того, на взгляд со стороны, Собчак начала полнеть.

После выборов Ксения заявила в интервью, что политическая деятельность внесла коррективы в ее образ жизни — часто приходилось питаться неправильно, и это сказалось на фигуре. Но сейчас Собчак выглядит еще более округлившейся — особенно в районе талии. Похоже, она действительно готовиться подарить супругу второго ребенка.