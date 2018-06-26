Ксения Собчак явно беременна на новых фото 

Медиа-звезда, похоже, действительно готовится стать матерью во второй раз, о чем уже не первый месяц говорят в соцсетях. СМИ опубликовали новые снимки Ксении Собчак — на них фигуру знаменитости явно «украшает» живот.
24 июня Ксения Собчак стала соведущей прошедшего в Москве мероприятия — благотворительного фестиваля «Настроение — лето». В социальной сети участники фестиваля поделились множеством фото. Профильные издания, изучив снимки, пришли к выводу о том, что Ксении уже не удается маскировать округлившийся живот.
36-летняя Ксения Собчак впервые стала мамой в 2016 году. Она родила сына, которого вместе с мужем, актером Максимом Виторганом, назвала Платоном. До этого Собчак не раз позволяла себе публичные высказывания, создавшие ей репутацию чайлдфри. Но после рождения первенца Ксения не побоялась признаться, что материнство стало для нее лучшим опытом в жизни и ее отношение к детям кардинальным образом изменилось.
Во время участия Ксении Собчак в выборах президента России появились слухи о новой беременности. Многим казалось, что молодая женщина была слишком эмоциональной: она легко давала волю слезам. Кроме того, на взгляд со стороны, Собчак начала полнеть.
После выборов Ксения заявила в интервью, что политическая деятельность внесла коррективы в ее образ жизни — часто приходилось питаться неправильно, и это сказалось на фигуре. Но сейчас Собчак выглядит еще более округлившейся — особенно в районе талии. Похоже, она действительно готовиться подарить супругу второго ребенка.