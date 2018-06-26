Ах, эти черные глаза, ах, эти очи голубые

«Ах, эти черные глаза, меня пленили»… или смутили, или вызвали у меня раздражение? Лев Николаевич даже называл глаза зеркалом души. Но это было давно… А сегодня едешь в метро на работу и радуешься, что никто в душу не заглядывает.

Ради эксперимента сегодня утром пытаюсь поймать хоть чей-нибудь взгляд. На считаные секунды удается обратить на себя внимание чем-то уже расстроенного мужчины. И даже, кажется, читаю в его глазах: «Может быть, ты мне поможешь?..» Нет, разучились мы общаться взглядами. Сегодня разве что только между близкими такой разговор получится.

А если пролистать каких-то 33 года назад, до начала перестройки, тогда люди были куда как более открытыми, такие необыкновенные сценки в том же метро вспомнить можно. И знакомиться, и влюбляться умудрялись, все через те самые гляделки.

Сегодня, психологи говорят, народ осторожно стал себя вести, словно в скорлупу защитную спрятался. Пройдя через школу лихих 90-х, когда на доверчивых и добрых охоту объявили мошенники, наши люди научились скрывать свои глаза под непроницаемым забралом внешнего равнодушия. Но зато мы научились дарить улыбки на расстоянии — через эсэмэс и чаты в социальных сетях — скобками и смайликами. И многие дороги наших встреч и знакомств в основном ведут через социальные сети интернет-пространства. Потому что там глаз наших, ни серых, ни карих, ни черных, как следует не разглядеть.

А может, все-таки оторвемся от смартфонов и заглянем друг другу в глаза?