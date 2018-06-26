Водонапорную башню открыли после реставрации: смотрим, что изменилось

Первый этаж Водонапорной башни на Плотинке сегодня открыли для посетителей после ремонта. Во время реконструкции здесь сняли деревянную обшивку 60-х годов, под ней нашли толстый слой копоти, которая осталась от жильцов коммунальных квартир. Историческую кладку пропитали специальным раствором, который будет предотвращать ее разрушение.

На первом этаже башни открыли кофейню. На стаканчиках с кофе будут печатать исторические факты о городе.

— Мы хотим сохранить домашнюю атмосферу, чтобы можно было выпить чашечку кофе, рассказать историю, — объяснил директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский

Главная идея реставрации, по словам Сергея Каменского, заключается в том, чтобы превратить башню в музей-навигатор, сделать историческим центром и местом привлечения гостей.

Полная реставрация завершится после 15 июля: в башне обновят лестницу на второй этаж (она не менялась с 40-х годов, и ходить по ней опасно, архитекторы планируют заменить ее на более плавную).

На втором этаже по всему периметру находится огромное дно от цилиндра, который в свою очередь вмещал около 60 тонн воды. Когда в башне жили люди, дно было заполнено утеплителем и досками. Сейчас здесь сделали теплый пол, заделали щели в брусьях. Планируется проложить двойной пол, состоящий из двух частей: стеклянной и деревянной.

Наконец, в планах — открыть вход на третий этаж, но как это будет реализовано, еще неизвестно.