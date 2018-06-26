Ещё
Водонапорную башню открыли после реставрации: смотрим, что изменилось
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водонапорную башню открыли после реставрации: смотрим, что изменилось 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Первый этаж Водонапорной башни на Плотинке сегодня открыли для посетителей после ремонта. Во время реконструкции здесь сняли деревянную обшивку 60-х годов, под ней нашли толстый слой копоти, которая осталась от жильцов коммунальных квартир. Историческую кладку пропитали специальным раствором, который будет предотвращать ее разрушение.
На первом этаже башни открыли кофейню. На стаканчиках с кофе будут печатать исторические факты о городе.
— Мы хотим сохранить домашнюю атмосферу, чтобы можно было выпить чашечку кофе, рассказать историю, — объяснил директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.
Главная идея реставрации, по словам Сергея Каменского, заключается в том, чтобы превратить башню в музей-навигатор, сделать историческим центром и местом привлечения гостей.
Полная реставрация завершится после 15 июля: в башне обновят лестницу на второй этаж (она не менялась с 40-х годов, и ходить по ней опасно, архитекторы планируют заменить ее на более плавную).
На втором этаже по всему периметру находится огромное дно от цилиндра, который в свою очередь вмещал около 60 тонн воды. Когда в башне жили люди, дно было заполнено утеплителем и досками. Сейчас здесь сделали теплый пол, заделали щели в брусьях. Планируется проложить двойной пол, состоящий из двух частей: стеклянной и деревянной.
Наконец, в планах — открыть вход на третий этаж, но как это будет реализовано, еще неизвестно.
e1.ru: последние новости
Маме малышки с пороком сердца, осужденной за покупку земли в Реже, сменили реальный срок на условный В екатеринбургских ЗАГСах за полгода от разводов спасли 90 семей Чихать нельзя: как в Екатеринбурге работают люди, которые делают искусственные хрусталики глаза
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»115
Как оральный секс влияет на женскую красоту4
Егор Крид готовится стать отцом5
Экс-профессии звезд, о которых они хотели бы забыть
Названы «страшные» последствия отказа от курения55
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение