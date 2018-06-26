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Трансгендерная женщина сгорела из‐за травли в США
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Трансгендерная женщина сгорела из‐за травли в США 

360tv.ru 1 час назад
Разработчица инди‐игр Хлоя Сагал сгорела заживо в парке Портленда американского штата Орегон. Несколько лет ее травили в интернете и серьезно расшатали психику трансгендерной женщины. Об этом сообщил The Origonian.
Сагал была художницей и разработчиком, много лет боролась с психическими проблемами, любила собак и писала музыку, когда не проваливалась в депрессивные ямы. Также за свою жизнь она успела побороть дислексию и побывать в числе волонтеров, которые помогали пострадавшим от урагана Катрина.
В 2012 году она выпустила бесплатный инди-хоррор Homesick о женщине, которая приходит в новый дом ее друга. По сюжету, дом стоял на месте убийства ее брата. При осмотре дома, она находит таинственного убийцу, который намерен сделать ее следующей жертвой.
Травля началась после того, как Сагал запустила сбор денег на краудфандинговой платформе Indiegogo. Она соврала, что деньги ей нужны для операции на нос, зная, что в игровом сообществе полно трансфобии. Настоящей целью трансгендерной девушки было пройти хирургическую коррекцию пола. Не смотря на то, что такие операции в значительной степени оказывают влияние на качество жизни, за нарушение правил платформы все деньги вернули владельцам.
Психические проблемы у Сагал начались с травли на игровом форуме Kiwi Farm в 2013 году. По словам друга усопшей, за несколько дней до смерти ее госпитализировали в психиатрический центр, когда нашли у нее в сумке мачете. Затем, не получив должного обследования, она вышла из клиники.
Как рассказали очевидцы, перед смертью Сагал выступила с речью о том, что люди имеют право на жилье и что содержание под стражей в полиции может привести к насилию и причинению вреда людям.
Сын актрисы Синтии Никсон, получившей широкую популярность благодаря сериалу «Секс в большом городе», Сэмюэль Джозеф Мозес получил высшее образование. Сэмюэль является трансгендером. Синтия Никсон родила его от Дэнни Мозеса, с которым рассталась в 2003 году.
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Женский форум
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