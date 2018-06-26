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Аллею новобрачных вместо женихов заполонили злобные псы
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Аллею новобрачных вместо женихов заполонили злобные псы 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Буйская Аллея молодоженов превратилась в место выгула собак, узнал KOSTROMA.TODAY. А раньше там гуляли женихи и невесты.
Аллея молодоженов или, как ее еще называют, аллея влюбленных раньше была ухоженной и красивой. Женихи с невестами там гуляли вместе с гостями и устраивали фотосессии — аллея была одной из местных достопримечательностей.
Аллея влюбленных в 2004 году. Фото: Евгений Ларичев
Сейчас это прекрасное место превратилось в дремучий лес с травой по пояс. Там местные жители выгуливают собак, а некоторые собаки гуляют там сами по себе.
У буевлян уже появилась шутка, что такой аллея влюбленных и должна быть, потому что среди такой растительности можно заниматься, чем угодно, и никто не увидит.
Горожане всерьез обеспокоены состоянием когда-то любимого места отдыха и просят власть хотя бы скосить траву.
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Женский форум
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