Аллею новобрачных вместо женихов заполонили злобные псы

Буйская Аллея молодоженов превратилась в место выгула собак, узнал KOSTROMA.TODAY. А раньше там гуляли женихи и невесты.

Аллея молодоженов или, как ее еще называют, аллея влюбленных раньше была ухоженной и красивой. Женихи с невестами там гуляли вместе с гостями и устраивали фотосессии — аллея была одной из местных достопримечательностей.

Аллея влюбленных в 2004 году. Фото: Евгений Ларичев

Сейчас это прекрасное место превратилось в дремучий лес с травой по пояс. Там местные жители выгуливают собак, а некоторые собаки гуляют там сами по себе.

У буевлян уже появилась шутка, что такой аллея влюбленных и должна быть, потому что среди такой растительности можно заниматься, чем угодно, и никто не увидит.

Горожане всерьез обеспокоены состоянием когда-то любимого места отдыха и просят власть хотя бы скосить траву.