Одессит в Костроме: где все бездомные животные?

В конце минувшего года в Кострому переселился одессит. Это наш коллега, журналист Олег Де-Рибас . В Одессе он известен также как краевед, публицист и писатель, автор ряда книг об истории России и «Южной Пальмиры». А еще Олег Де-Рибас является представителем и биографом одесской ветви древнего испано-итальянского рода. Наиболее известной личностью, принадлежащей к этой фамилии, был российский адмирал И. М. де-Рибас — основатель Одессы.

На K1NEWS.RU есть специальная рубрика — «Одессит в Костроме». В ней уже 12 публикаций. О медицине, образовании, разнице российских и украинских «гаишников» . Очередной выпуск посвящен животным.

…И некому лапу подать!

Одна из самых популярных шуток моего безоблачного детства состояла в том, чтобы в компании перепеть строчку из припева популярной песни Давида Тухманова : «А мне всегда чего-то не хватает», имея в виду, извините, мозги. И было нам очень смешно…

Лишь прибыл в Кострому, как сразу почувствовал — чего-то не хватает, но чего? Мозгов-то, понятное дело, много не бывает, но за всяческими заботами понял только спустя месяц — вот чего действительно недостает! У нас с вами, сограждане, при избытке флоры маловато фауны. Имеются в виду животные, как домашние, так и придомовые…

В разные годы членами нашей семьи были около пяти «мяук» и один пес. В подвале нашей одесской «сталинки» проживало и, не сомневаюсь, проживает сейчас более двух десятков котов и кошек. Весной, по известным причинам, их популяция росла, но к зиме возвращалась к привычным цифрам, то есть саморегулировалась. На площадке моего четвертого этажа, один год под шкафом, второй под стеллажом с закрутками рожала одна и та же серая кошка. Мы, конечно же, не были счастливы этим беспокойным соседством, но исправно поили маму и ее разноцветный приплод молоком. Брали по котенку домой, чтобы с ними игралась маленькая дочь, которая в том числе и таким путем училась любви к животным. «Звери» подрастали, путались под ногами, от коврика перед дверью исходило специфическое амбре. Однако во взрослую жизнь, то есть во двор выбиралось не более половины котят, кто-то умирал по неизвестной причине, другие падали в проем лестницы. Мы расстраивалась, дочь переживала. Это грустно и печально, но именно так в жизнь ребенка, да и взрослого, входит жалость и сострадание…

Одесситы вынуждены любить (или не любить) кошек и собак, «королей и королев» дворов и улиц, которых в городе развелось неимоверное количество, поскольку их попросту не стерилизуют: в местной казне нет денег, а у властей — желания. Впрочем, горожане и «большие», и «меньшие» с давних пор попривыкли друг к другу, полюбовно поделили город и живут в относительном взаимопонимании и взаимоуважении…

До свидания Одесса, здравствуй Кострома! Привет одна «уличная» кошка (или собака) на тысячу горожан! Может быть, раз в неделю нет-нет, да и прошмыгнет мимо выпущенный погулять кот или сбежавший от хозяев пес, но почему пока не видел ни одного котенка или щенка? Верю, что бесхозные животные есть и надеюсь, что они счастливы в немногочисленных приютах, наверное, как старики в доме престарелых…

Не сомневаюсь и знаю, что в жилищах костромичей обитают тысячи дорогих их сердцу питомцев, которые лениво и снисходительно «хомячат» какое-то недешевое «Гав-мяу» из глубоких мисок. А потом аккуратно покакают, чем также доставят владельцу необыкновенную радость, выдавят слезу умиления и повысят его самооценку. Да, и это тоже, согласно Булату Окуджаве , «любви счастливые моменты», но, друзья мои, сострадание живет не в домах. Вы покормите или хотя бы напоите, будто бы в Одессе, худое и несчастное уличное создание — вот где искренняя признательность, вот где сострадание в его самом чистом виде, не испорченное принципом «ты мне — я тебе». Неравнодушие, жалость, желание помочь — вот «три кита» высокой человечности, которой кто еще научит наших детей? Может быть, вороны или галки у мусорных баков?..

Нет, я не был бы рад, если бы по улицам бродили тощие коты и стаи доходяг-собак. Но вот чего-то не хватает и все тут. Вы скажете — тех самых мозгов! Может быть, но радует, что я не одинок. В «моем» Фейсбуке, где очень много костромичей, ярославцев и ивановцев, каждый третий пост — полуодетая девица, зато каждый четвертый — кот (котята), собаки (щенки) или даже лошадь. Разбирайте кому чё…

А пока, как там у Лермонтова: «И скучно, и грустно, и некому руку (или лапу?) подать в минуту душевной невзгоды». На днях повезу своих на Сумароковскую лосеферму, восполню нехватку человечного «зверства» если не качеством, то массой и количеством…