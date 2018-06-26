Тайна поколения хиппи: как пара, прожившая 50 лет вместе, стала символом свободной любви

Бобби и Ник никогда не были хиппи, они до сих пор вместе и скоро отметят 50-ю годовщину свадьбы. Но череда случайностей привела к тому, что именно им было суждено попасть в объектив Бёрка Уззла и стать олицетворением времен свободных нравов.

Источник: Smithsonian

15 августа 1969 года Ник стоял за барной стойкой в Нью-Йорке, а его девушка Бобби сидела на табурете, потягивая пиво и слушая новости по радио. За последние 30 дней астронавты «Аполлона-11» водрузили флаг на Луне, а семья Чарльза Мэнсона убила восемь человек в Лос-Анджелесе.

Но в эту пятницу в новостях рассказали еще кое-что — намечался трехдневный хиппи-фестиваль «Вудсток». Невероятное событие по своему масштабу, но информационные агентства запугивали американцев огромными пробками, 500-тысячной толпой и вообще рекомендовали туда не соваться.

Нику и Бобби было по 20 лет, и они, разумеется, решили, что им непременно нужно пойти на «Вудсток» — когда еще можно будет увидеть нечто подобное?

В этот же день фотограф Бёрк Уззл, член элитного агентства фотографий «Магнум», выехал с Манхэттена с женой и двумя сыновьями в лагерь на реке Неверсинк, заполненной форелью. Перед этим Уззл отклонил предложение редакции поехать снимать «Вудсток» — он ненавидел работу по заданиям, потому что редактор никогда не просил снимать его то, что действительно интересно.

Но вскоре фотограф все же отправился на фестиваль как частное лицо. И снимал все, что ему нравится.

«Я говорил коллегам: «Эй, ребята, это невероятно, там девушки снимают одежду, и парни тоже». А они мне отвечали, что не пойдут это фотографировать, потому что редактор хочет, чтобы они стояли у сцены и ждали выхода Рави Шанкара».

В субботу утром Ник и Бобби выехали со своими друзьями на фестиваль и действительно попали в огромную пробку. Оставив машину, они двинулись пешком, а по дороге подобрали то самое одеяло, попавшее на фото.

«Это была огромная толпа людей, — вспоминает Бобби. — Кто-то играл на гитаре, кто-то занимался любовью, кто-то курил траву. Везде музыка, эмоции просто невероятные».

В воскресенье утром Уззл вооружился двумя «Лейками» и пошел гулять по просторам фестиваля в поисках чего-нибудь интересного.

«Это было волшебно. Начинался рассвет, люди пели Jefferson Airplane, а они стояли и улыбались. Потом поцеловались, улыбнулись друг другу, и девушка положила голову на плечо парня. Я сделал несколько черно-белых и цветных кадров, прежде чем ушел нужный свет и нужное настроение».

В один из вечеров 1970 года друг Бобби и Ника принес только что выпущенный альбом с саундтреками «Вудстока». Обложка изображала огромный холм, усыпанный сонными телами, в центре стояла обнявшаяся пара — ребята выглядели счастливыми. Сначала Ник и Бобби увидели яркую желтую бабочку друга, который тоже был на снимке — он лежал справа от парочки. И только после этого они поняли, кто в центре композиции.

После первого шока молодые люди забыли о фотографии и вспомнили о ней только через 20 лет, когда Life заинтересовался историей снимка.

«Узнав нашу историю, некоторые люди разочаровались, что мы не настоящие хиппи».

Бобби и Ник поженились через 2 года после того фестиваля, скоро они отметят золотую свадьбу. У них два взрослых сына и маленькая внучка. Ник почти всю жизнь проработал плотником и строительным инспектором, а Бобби — школьной медсестрой. Легендарная фотография висит у них дома над обеденным столом. Но самое главное в другом — они все еще влюблены.

Фотографу Уззлу сейчас 79 лет, он живет в своей родной Северной Каролине и продолжает снимать. Его работы представлены в галереях по всему миру.

«Я смотрю на эту фотографию каждый день, — рассказывает Бобби. — Когда я познакомилась с Ником и полюбила его — это стало началом самого лучшего периода моей жизни».

Ничего, что хиппи на фотографии оказались ненастоящими. Главное, что чувства на них самые реальные, а любовь не может разочаровать даже самых суровых скептиков.