Португальские болельщики спели для русских девушек, встав на колени в Саранске

В Сети появилось видео, на котором в Саранске футбольные болельщики из Португалии спели для русских девушек, встав на колени. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Ох, какие мужчины… горячие… звали замуж», — написала девушка, которая выложила видео на своей странице в Instagram. После дружного исполнения песни в сопровождении бэк-вокала португальцы ушли, оставив россиянок сидеть на ограждении.

22 июня журналистка и блогер Арина Холина пояснила, почему во время мундиаля внимание россиянок так привлекли иностранные болельщики, и что тревожит российских мужчин.