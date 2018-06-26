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Португальские болельщики спели для русских девушек, встав на колени в Саранске
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Португальские болельщики спели для русских девушек, встав на колени в Саранске 

360tv.ru 1 час назад
В Сети появилось видео, на котором в Саранске футбольные болельщики из Португалии спели для русских девушек, встав на колени. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Ох, какие мужчины… горячие… звали замуж», — написала девушка, которая выложила видео на своей странице в Instagram. После дружного исполнения песни в сопровождении бэк-вокала португальцы ушли, оставив россиянок сидеть на ограждении.
22 июня журналистка и блогер Арина Холина пояснила, почему во время мундиаля внимание россиянок так привлекли иностранные болельщики, и что тревожит российских мужчин.
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