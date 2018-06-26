«Секреты цветного лета» в Биологическом музее. Празднику 8 июля посвящается

А вы в детстве делали «секретики»? В День семьи хотим напомнить всем нам, родителям, какими счастливыми мы были когда-то. А наших детей познакомить с любимыми играми родителей.

В честь Дня семьи, любви и верности 8 июля мы проведем семейный праздник «Секреты цветного лета». Это будет красочный фестиваль, рассказывающий о законах природы, о семьях животных и растений. В программе опыты, микроскопы, мастер-классы, лекции, презентации.

На празднике откроется мастерская «мой гербарий». Ученый секретарь музея, к.б.н. Марина Куликова расскажет о том, что такое гербарий (это не просто засушенный листочек). Покажет экземпляры из фондов (большая редкость). И научит, как правильно засушивать растения, чтобы сохранить их красоту. Все необходимые материалы предоставляются. Каждый участник заберет домой подарочную эксклюзивную открытку с гербарием. Стоимость участия в мастер-классе — 200 рублей. Сеансы в 13.00 и в 14.30. Возраст 6+. Количество участников ограничено. Обязательна регистрация.

В лаборатории с микроскопами пройдет занятие «Цвет в природе». Можно будет выяснить, почему растения зеленые (и может ли быть иначе?), почему кровь красная, правда ли, что воздух на самом деле не прозрачный и как на языке цвета говорят животные? Стоимость участия — 100 рублей. Сеансы: 12.00, 13.30, 15.00. Возраст 6+. Количество участников ограничено. Обязательна регистрация.

Что еще будет:

— мыльные пузыри с секретным ингредиентом, которые переливаются всеми цветами радуги

— показ насекомых-опылителей из энтомологической музейной коллекции

— опыление хищных растений

— мастер-класс «Цветочные часы»

— творческая мастерская «Ромашка»

— лекции с презентациями о цвете и цветах в природе

— дизайнерские музейные наклейки о том, чем можно заняться летом (всем и бесплатно)

— мастерская цветного мыла (стоимость участия — 150 рублей)

Кроме того, наши партнеры из парфюмерной мастерской Jujube Cat научат всех желающих делать особые ароматы, в которых каждый ингредиент будет иметь отношение к празднику 8 июля.

И главное. Пройдет совершенно секретный мастер-класс «Секретики». Вспомним свое счастливое детство и научим нашим играм своих детей. Можно будет закопать «бесценные» сокровища — для этого каждому предложим стаканчик для хранения радостных воспоминаний.

Участие в празднике — БЕСПЛАТНО (но входной билет в музей нужно купить, дети получают бесплатные билеты).

Возрастное ограничение: 4+

Адрес: Малая Грузинская, 15 Телефон для справок:

8 (499) 252-36-81 Пресс-служба музея: 8 (968) 864-37-81, Татьяна Дрожевкина