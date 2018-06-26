Эвелина Бледанс засветила лишнее в абсолютно прозрачном бюстгальтере

49-летняя Эвелина Бледанс снялась для обложки свежего номера популярной газеты в очень откровенном образе.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс не так давно сделала маммопластику и теперь с удовольствием и гордостью демонстрирует результаты трудов хирурга, позируя в нижнем белье и бикини в различных фотосессиях.

На днях в Сети появилась обложка свежего номера газеты «Speed Инфо», которую украсила Эвелина. Звезда показала пышную грудь… и соски, надев полностью прозрачные блузку и бюстгальтер.

«Грудь зачетная», «Какая Вы женственная, Эвелиночка!», «Норм грудь и не только», — восхитилось большинство фолловеров Бледанс. Но нашлись и те, кто добавил ложку дегтя, обратив внимание на вынос из интервью знаменитости: «Хочу, чтобы он утащил меня в уголок!». «Какой уголок? Вообще из ума выжила?» — жестко раскритиковали актрису подписчики.

Фото: Instagram