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Эвелина Бледанс засветила лишнее в абсолютно прозрачном бюстгальтере
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Эвелина Бледанс засветила лишнее в абсолютно прозрачном бюстгальтере 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
49-летняя Эвелина Бледанс снялась для обложки свежего номера популярной газеты в очень откровенном образе.
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс не так давно сделала маммопластику и теперь с удовольствием и гордостью демонстрирует результаты трудов хирурга, позируя в нижнем белье и бикини в различных фотосессиях.
На днях в Сети появилась обложка свежего номера газеты «Speed Инфо», которую украсила Эвелина. Звезда показала пышную грудь… и соски, надев полностью прозрачные блузку и бюстгальтер.
«Грудь зачетная», «Какая Вы женственная, Эвелиночка!», «Норм грудь и не только», — восхитилось большинство фолловеров Бледанс. Но нашлись и те, кто добавил ложку дегтя, обратив внимание на вынос из интервью знаменитости: «Хочу, чтобы он утащил меня в уголок!». «Какой уголок? Вообще из ума выжила?» — жестко раскритиковали актрису подписчики.
Фото: Instagram
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Женский форум
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