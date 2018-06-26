Жителей Ховрина приглашают сделать свое тело стройным, подтянутым и здоровым

Хореографический интенсив «Make your body» пройдет с 26 по 29 июня в клубе «Огонек», расположенном на территории района Ховрино. Об этом сообщила художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова.

— Приглашаем всех сделать свое тело стройным, подтянутым и здоровым! Хореографический интенсив включает в себя стретчинг и аэробные нагрузки. Специальной подготовки для занятий не нужно, упражнения не сложные, но очень эффективные! — отметила Елизавета Говорова

Начало занятий в 19.00. Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Вход свободный. (вт)