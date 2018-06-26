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Ирена Понарошку рассказала чем занималась в студенческие годы
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Ирена Понарошку рассказала чем занималась в студенческие годы 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ирена Понарошку рассказала читателям, в каких ужасных условиях ей приходилось жить в Санкт-Петербурге, когда ей было 18 лет.
Девушка заметила, что она останавливалась в самых дешевых гостиницах. «Там от одного взгляда на душевой поддон можно было подхватить редчайший грибок», — откровенно рассказала Ирена и в шутку добавила, что этот грибок ночами мог вести светские беседы о дуализме сознания и бытия.
Справиться с такими неприятностями помогало хорошее настроение и алкоголь. Понарошку считает, что беззаботное студенческое время со всеми его атрибутами — прекрасные воспоминания. В настоящее время телеведущая останавливается в лучших гостиницах Питера, но ее взгляды на жизнь настолько изменились, что былые развлечения стали не актуальны.
Понарошку отметила, что в гостинице, где она живет сейчас, на втором этаже располагается икорный бар, но девушка уже давно не пьет водку и не ест пищу животного происхождения, поэтому не может оценить все его прелести.
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