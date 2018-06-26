Москва бьёт мировые рекорды по стоимости джинсов

Появившись в середине XIX века как спецодежда для золотоискателей и ковбоев, джинсы стремительно покорили мир и свели его с ума. Если первые такие штаны стоили всего 1 доллар 46 центов, то почти два столетия спустя безумцы готовы тратить на приобретение джинсов невероятные суммы. И самые отъявленные из них живут в Москве. Только в российской столице граждане могут запросто выложить за штаны для рабочего класса более $150 (около 9.5 тыс. рублей).

Как показало исследование консалтингового агентства Mercer, ни в одном из других городов мира жители не готовы спустить на джинсы столько денег. Там, впрочем, с радостью потратятся на что-нибудь другое, временами даже нелепое. О том, в каких городах можно разориться на чашке кофе и где купить «золотой» бургер — в материале News.ru.

Ад для киноманов

Если вы оказались в Лондоне и решили сходить в кино на новый блокбастер — советуем передумать.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Geoff Pugh

Или хотя бы держать в голове понимание того факта, что столько, сколько в этом городе, за сеанс не потребуют нигде. Просмотр фильма обойдётся минимум в $22-23 (около 1,5 тыс. рублей)! Сомнительное удовольствие. Даже в швейцарском Цюрихе не настолько обнаглели: там со зрителя возьмут не более двадцатки.

Утро начинается не с кофе

Привыкли к бодрящему аромату кофе по утрам? Если вы живёте в Сеуле, то вас очень жаль. По крайней мере, если вы не миллионер

Global Look Press/ Xinhua /Then Chih Wey Ведь платить за чашку кофе не менее $10 (приблизительно 630 рублей) может позволить себе не каждый. Лучше отправиться в Гонконг. Там, конечно, дорого, но кофе вам нальют за $7. И не забывайте про Йоханнесбург (ЮАР): $2 — и кофе ваш.

Высокая кухня фастфуда

Теперь к бургерам. Представьте себе гамбургер за $13-14. Где это видано?

Global Look Press/ dpa /Jens Kalaene

Добро пожаловать в Цюрих. Кухня Макдоналдса ещё нигде не была такой «высокой» и дорогой. Труднодоступный фастфуд также ждёт своих обладателей в Луанде (Ангола) и Копенгагене (Дания) ($10-12 за гамбургер).

Не только на Руси жить плохо

Российский народ ропщет от цен на бензин. Платить за литр топлива 45 рублей не хочет никто.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Li Bo А жители Гонконга исправно отдают за литр $2 — и ничего, от автомобилей не отказываются. Впрочем, как и европейцы, и жители других азиатских стран.

В Азии жить — только тужить

В условиях цифровой эры, стареющего населения планеты и нехватки квалифицированных кадров меняется и мировой бизнес.

Global Look Press/Arco Images GmbH/R. Philips

Токио, Япония

Всё чаще люди уезжают из родных стран, чтобы жить и работать за рубежом. Mercer составил рейтинг самых дорогих городов мира для иностранцев.

Безоговорочным лидером в списке стал Гонконг. Следом расположились Токио, Цюрих, Сингапур и Сеул. Таким образом, из пяти самых дорогих городов планеты четыре находятся в Азии.