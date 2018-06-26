Как не поддаться на уловки цыган

Цыгане, промышляющие мошенничеством, это психологи без диплома, которые разбираются в способах манипуляции сознанием людей.

Выбирая для обмана многолюдные места близ вокзалов, рынков и остановок общественного транспорта, цыгане ищут жертву, готовую поддаться на их уловки. И ею зачастую становится обыватель, удрученный личными проблемами и ищущий выхода из ситуации, самым простым из которых является стремление заглянуть в будущее.

Но, несмотря на очевидный талант цыганок в запудривании мозгов, существуют способы как не попасться на их удочку.

Цыганский гипноз

В своей противозаконной деятельности цыгане используют гипноз, под воздействием которого человек остаётся в сознании, он всё видит, слышит, ощущает, но фокус его внимания переключается на фантазии, вследствие чего он перестаёт критически оценивать ситуацию и несколько минут находится под воздействием внешних внушений.

Принято считать, что данный вид гипноза доступен только избранным цыганским женщинам, которые наследуют его как дар от своих предков по женской линии. А между тем эта древняя психологическая практика, восходящая корнями к индийской культуре, подробно изучена американским учёным Эриксоном и называется эриксоновским гипнозом.

Его с успехом применяют на своих сеансах психотерапевты, задающие своим пациентам наводящие вопросы, отвечая на которые человек сам себя вводит в состояние непроизвольного гипнотического транса.

Именно в этот момент активизируется отвечающее за творческое мышление правое полушарие мозга, которое на время заглушает «голос разума» сосредоточенный в левом полушарии.

Таким образом, цыганский гипноз — это не экстрасенсорный дар, а хорошо освоенное с малых лет психологическое знание, которому старшие женщины обучают наиболее способных девочек, с детства проявляющих талант к быстрой коммуникации.

С ранних лет цыганки берут своих малышек на дело, чтобы они видели, как на практике применяется теория, и постепенно оттачивали своё мастерство. Именно поэтому опыта у цыганок-мошенниц не занимать, они считывают информацию о человека по его лицу и знают, чем привлечь его внимание, чтобы приступить к гипнотической атаке.

Кстати барышни не обладающие «даром» тоже участвуют, отвлекая жертву и создавая вокруг неё кольцо.

Уловки

Среди уловок, которыми пользуются цыганки, большое место отводится безостановочному говорению с волнообразной интонацией, дезориентирующему и раздражающему психику.

Используя в речи нестандартные обороты, сознательно переставляя слова в привычных фразах, они заставляют рассудок тратить дополнительное время на осознание информации.

Глядя прямо в глаза, цыганка блокирует все внешние органы чувств жертвы, умножая эффект внушения поглаживаниями по правому плечу и руке. Убирая барьеры в общении, они сразу переходят на «ты», не скупясь на использование уменьшительно-ласкательных слов, вроде «золотце», «лапочка» и «дорогая».

«Маска»

Завидев цыганку, стоит надеть на лицо маску благополучия и уравновешенности, поскольку утомлённый и отрешённый взгляд, как впрочем, мечтательный и чрезмерно счастливый вид, служит для неё сигналом к действию.

Люди, подпадающие под эти категории, могут стать лёгкой добычей мошенниц, которым всего-то надо будет встретиться с ними взглядом, заставить остановиться и вступить в навязанный разговор.

Не отвечать

Главное правило, которым нужно руководствоваться при встрече с цыганками — не отвечать на их приставания и продолжать идти туда, куда следовали. Не стоит вступать с ними в контакт с целью проверки своей устойчивости к гипнозу.

Лучше всего пройти мимо них, делая вид, что их вовсе нет рядом. Человек, демонстрирующий своим поведением безразличие, становится неинтересным объектом для цыганки, выискивающей в толпе доверчивую добычу.

Необходимо помнить, что подбрасываемая ими провидческая информация, это всего лишь фразы, отражающие проблемы среднестатистического гражданина.

«Нет»

Если всё-таки не удалось избежать разговора, на все вопросы цыганки следует отвечать «нет», не боясь выглядеть грубым или невоспитанным человеком. Негативная позиция обескуражит мошенницу, поскольку нарушит стандартный сценарий её действий.

Давая этот нелогичный с точки зрения цыганки ответ, человек меняется с ней местами, поскольку из безвольного потерпевшего превращается в агрессора. Для закрепления результата нужно часто перебивать монотонную речь гадалки и задавать отвлеченные вопросы.

Мат и проклятия

Эффективной защитой от назойливых приставаний может служить добротный русский мат, которого очень бояться суеверные цыганки.

Рассчитывая, что женщины реже мужчин используют в речи непристойные выраженьица, мошенницы бывают неготовыми к такой неожиданной атаке со стороны слабого пола. Однако пользуясь этим методом, не стоит забывать, что в России за употребление мата в общественных местах предусмотрен административный штраф.

Зачастую в ответ на ругательство цыганка начинает насылать проклятия, и тогда следует обсыпать её саму заклятыми пророчествами с пожеланиями зла. Боящиеся навести на свой род несчастья, цыганки тут же ретируются.

Прикосновения

Оказавшись рядом с цыганкой, стоит постоянно находиться в движении, активно жестикулировать и не давать ей возможности прикоснуться. Мошенницы стремятся любыми путями дотронуться до запястий, локтей и плеч жертвы, и если не пресечь это действие, то мозг расценит тактильный контакт как безопасный и не запустит механизм защиты.

Отдергивая руки, особое внимание следует уделять правой конечности, за которой охотится цыганка, поскольку поглаживая её, мошенница отключает отвечающее за разум полушарие мозга.