Все-таки осел: правильные ответы викторины

Победительницей нашей викторины про кавказские пословицы стала читательница Любомира Акиншина — она быстрее всех ответила на девять вопросов. Приз от редакции отправляется к Любомире, а для всех остальных мы публикуем правильные ответы.

1. Осел — один из самых популярных персонажей дагестанских пословиц. Причем он бывает и положительным, и отрицательным: то он символизирует выносливость и способность безмолвно выполнять тяжелую работу, то его образ соответствует упрямству, неблагодарности и глупости. Продолжите пословицу: «Разве может осел оценить …»

Конечно же, финики. Ослы наверняка их едят, а вот вкус оценить не могут.

2. Между родственниками на Северном Кавказе особые отношения и обязательства. Угадайте, с кем советует иметь дело пословица: «Не дружи без разбору, если придется, дружи с … жены».

Ну не с любовником же! Пословица рекомендует дружить исключительно с братом жены, потому что он — свой человек, одна семья.

3. У кавказских народов в прошлом существовал культ камня. Поэтому он часто упоминается в пословицах и поговорках. А вот какой камень в этой фразе считался особо ценным? «Камень с … на земле валяться не будет».

У даргинцев существовал обычай — вешать камень с дырой на дерево. Этнографы объясняют, что это пережитки культа камня, как и использование каменного ножа при обрезании.

4. Быть младшим сыном в традиционной дагестанской семье нелегко: во-первых, обязательство жить с родителями и их поддерживать, во-вторых, гнет старших братьев. Что говорит лакская пословица? «Чем младшим родиться, лучше уж быть …»

Незаконным, вот настолько сурова пословица.

5. Есть в пословицах кавказских народов и отзвуки астральных культов. Попробуйте угадать продолжение выражения: «Тяжесть луны перетянет …»

Правильный ответ — солнце. Ученые предполагают, что пословица дошла к нам из времен Кавказской Албании и отражает языческие верования древних албанцев, поклонявшихся луне и солнцу. Отзвуки астральных культов имеются и у других народов Кавказа. В Южном Дагестане следы древности, связанные с влиянием луны, сохранились в народном земледельческом календаре.

6. Рождение детей всегда радостное событие, но сила эмоций (и сумма благодарности медикам в роддоме) зависит от пола ребенка. Угадайте продолжение дагестанской пословицы: «Чем родится девочка, пусть лучше родится …»

Рождение сына на Северном Кавказе считалось более радостным событием, нежели рождение дочери. Поэтому пословица предупреждает — уж лучше камень, чем девочка. Причина в патриархальности семейных отношений, где глава семьи и ее кормилец — мужчина. Сын — это наследник, продолжатель рода, а дочь — камень для чужой стены.

7. Какое наказание для тех, кто не держит слово, спрятано в кумыкской пословице «С отказавшегося от уговора …»?

Эта недобрая пословица пришла из сказки. В ней герой поспорил с демоном. Выиграв, он сдирает со спины чудища полоску шкуры, так пословица и предлагает поступать с должниками. В сказке проявляются отголоски первобытности — обычай скальпирования у древних охотников и воинов. В языке горцев, к примеру аварцев, слова «добыча» и «сдирание» семантически близкие.

8. О женской «мягкой» силе на Кавказе есть множество пословиц. Одна из них — «Жена захочет, из … мужчину сделает». Что здесь пропущено?

В пословице говорится об осле, хотя из других зверей, вероятно, женщина тоже может сделать человека.

9. И последняя пословица, продолжите ее. «Камень там, куда брошен; девушка там, куда …»

Ответ — выдана. Помните про камень для чужой стены? Вот и девушка, вышедшая замуж, больше не принадлежит своей семье.