В Воронеже осудили беженца из Украины, утопившего 1,5-годовалую дочку из мести жене 

В наказание Сергей Кондратенко получил 17 лет строгого режима. Воронежский облсуд во вторник, 26 июня, вынес приговор по громкому делу о гибели полуторагодовалой девочки в петропавловском селе Красносёловка. В наказание за убийство ребёнка её отец Сергей Кондратенко получил 17 лет колонии строгого режима, передаёт корреспондент «Вести-Воронеж» из зала суда. Кроме того, он должен компенсировать матери девочки моральный ущерб в размере 1 млн рублей и заплатить штраф 20 тыс. рублей за кражу ее ювелирных украшений. Мужчина до последнего утверждал, что не виноват в смерти дочери. Говорил, что не бросал малышку в воду, что она утонула сама. Дикое и бессмысленное преступление получило резонанс в марте 2017 года. В петропавловском селе Красносёловка 1 марта 2017 года из дома пропала полуторагодовалая девочка. Об исчезновении ребёнка заявила мать. Женщина уезжала на рынок и оставила малышку с отцом Сергеем Кондратенко. Незадолго до этого бывшие супруги серьёзно поссорились — женщина в очередной раз отказалась возвращаться к бывшему мужу. Поэтому Сергея Кондратенко сразу стали разыскивать, чтобы узнать, куда он спрятал дочь. Тогда никто из односельчан и родных малышки не мог и представить, какое чудовищное злодейство совершил её отец. Отца девочки поймали вечером 1 марта в соседнем селе, он был пьян. Протрезвев, Кондратенко заявил, что отдал дочь родственникам. Но в его версию силовики не поверили. Затем мужчина рассказал, что во время прогулки не уследил за дочкой, и та упала в реку Толучеевка. Он якобы пытался спасти девочку, нырял, но не смог достать ребёнка из реки. С горя он пытался покончить с собой, на его кистях были порезы. Однако показания задержанного силовики вновь поставили под сомнение. Его одежда была сухой, а ребёнок вряд ли мог сам ходить из-за неудобно подвернутых на ступни джинсов. Сергей Кондратенко унёс малышку из дома без обуви. Только третья версия Сергея Кондратенко совпала с реальностью. Он рассказал, что специально пришёл с дочкой на берег реки и бросил её в воду, чтобы отомстить супруге за развод. Когда давал признательные показания пояснил, что бросил девочку в реку спящей. Кондратенко рассказал, что чувствовал злость и обиду на бывшую жену и считал её виноватой в его трудной жизненной ситуации. Он решил, что пусть его ребёнок лучше умрёт, чем живёт с матерью. Обида на бывшую жену и желание отомстить оказались сильнее отцовских чувств. Причиной развода стало поведение мужчины. Работящая женщина тянула на себе всю семью, жившую за счёт хозяйства. Она надеялась, что мужчина возьмёт на себя тяжёлую часть работы по уходу за тремя коровами. Но супруг ленился и злоупотреблял спиртным. Мужчине грозила депортация на Украину, откуда он приехал из-за военного конфликта. 1 марта у него заканчивался срок пребывания в России, Кондратенко мог выехать и вернуться, а после этого продлить срок пребывания в России, однако не сделал и этого. Кроме того, Кондратенко поднимал руку на старшего ребёнка, сына жены, что и стало последней каплей. Женщина заявила о рукоприкладстве в полицию, выгнала Сергея Кондратенко из дома и подала на развод. После признаний мужчины силовики достали тело девочки из воды. Вскоре после этого Сергея Кондратенко отправили под арест. В суде он заявлял, что дал признательные показания под давлением, и остановился на второй своей версии. Мужчина заявил, что дочь утонула, пока он спал на берегу реки. Однако суд в эту версию не поверил и вынес Сергею Кондратенко обвинительный приговор. Ему определили наказание не только за смерть беспомощного ребёнка, но и за кражу золотых украшений. Уходя из семьи, мужчина прихватил с собой золото бывшей супруги. Оксана Грибкова