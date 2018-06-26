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Ростовская область вошла в число регионов России с лучшим хлебом
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Ростовская область вошла в число регионов России с лучшим хлебом 

АиФ Ростов 34 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовская область вошла в число регионов России, в которых выпекают лучший хлеб.
Всероссийское исследование качества хлеба провели Роскачество совместно с Минпромторгом России.
За год эксперты исследовали во всех федеральных округах страны 176 брендов хлеба по 50 показателям качества и безопасности.
Как сообщает пресс-служба Роскачества, по итогам исследований лидерами по качеству хлеба стали Ставрополье, Воронежская, Саратовская, Тамбовская, Ленинградская и Челябинская области, Кубань, Владимирская, Вологодская, Тульская, Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург.
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