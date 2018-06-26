Ростовская область вошла в число регионов России с лучшим хлебом

Ростовская область вошла в число регионов России, в которых выпекают лучший хлеб.

Всероссийское исследование качества хлеба провели Роскачество совместно с Минпромторгом России

За год эксперты исследовали во всех федеральных округах страны 176 брендов хлеба по 50 показателям качества и безопасности.

Как сообщает пресс-служба Роскачества, по итогам исследований лидерами по качеству хлеба стали Ставрополье, Воронежская, Саратовская, Тамбовская, Ленинградская и Челябинская области, Кубань, Владимирская, Вологодская, Тульская, Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург.