В Сети восхитились поступком девушки из США, которая помогла слепоглухому

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости . Американка Линетт Скрибнер в Facebook необычный случай, произошедший с ней в самолете из Бостона в Потрленд, на борту которого был слепоглухой пассажир.

"Я увидела этого джентльмена, Тима, в бостонском аэропорту с его сестрой. Оказалось, он был и слепым, и глухим — я заметила, как она пела ему в руки, чтобы он чувствовал слова. Поднявшись на борт, он должен был занять место в середине в моем ряду. Добрый джентльмен по имени Эрик, у которого было место у прохода, любезно уступил ему. В этот момент Тим был уже один. Бортпроводники хотели помочь ему, но не знали, как с ним общаться ", — пишет она.

Мужчина пытался дотронуться до их лиц и рук, бортпроводники, в свою очередь, взяли его за руки и изо всех сил пытались наладить контакт, но безуспешно.

Пассажир по имени Эрик помогал, чем мог: добавил сливки в кофе Типа, помог ему добраться до туалета. Но бортпроводники решили узнать, нет ли в самолете кого-то, кто мог бы им помочь, и обратились к пассажирам по громкой связи.

Выяснилось, что 15-летняя Клара владеет американским языком жестов и может помочь. Девушка страдала от дислексии, и именно этот язык ей было проще всего выучить. Взяв руки Тима в свои, она общалась с ним в течение всего полета.

"Когда он спросил ее, симпатичная ли она, она покраснела и засмеялась, а Эрик, который выучил несколько знаков, дал понять Тиму, что это действительно так", — пишет Скрибнер, добавляя, что никогда не видела, как столько людей пытается помочь кому-то.

По ее словам, произошедшее напоминает нам о том, что в эти «ужасные времена» в мире еще есть хорошие люди, которые хотят позаботиться друг о друге.

Пост Скрибрен собрал больше миллиона лайков, им поделились более 700 тысяч человек.