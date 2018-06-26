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В Сети восхитились поступком девушки из США, которая помогла слепоглухому
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В Сети восхитились поступком девушки из США, которая помогла слепоглухому 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американка Линетт Скрибнер в Facebook необычный случай, произошедший с ней в самолете из Бостона в Потрленд, на борту которого был слепоглухой пассажир.
"Я увидела этого джентльмена, Тима, в бостонском аэропорту с его сестрой. Оказалось, он был и слепым, и глухим — я заметила, как она пела ему в руки, чтобы он чувствовал слова. Поднявшись на борт, он должен был занять место в середине в моем ряду. Добрый джентльмен по имени Эрик, у которого было место у прохода, любезно уступил ему. В этот момент Тим был уже один. Бортпроводники хотели помочь ему, но не знали, как с ним общаться ", — пишет она.
Мужчина пытался дотронуться до их лиц и рук, бортпроводники, в свою очередь, взяли его за руки и изо всех сил пытались наладить контакт, но безуспешно.
Пассажир по имени Эрик помогал, чем мог: добавил сливки в кофе Типа, помог ему добраться до туалета. Но бортпроводники решили узнать, нет ли в самолете кого-то, кто мог бы им помочь, и обратились к пассажирам по громкой связи.
Выяснилось, что 15-летняя Клара владеет американским языком жестов и может помочь. Девушка страдала от дислексии, и именно этот язык ей было проще всего выучить. Взяв руки Тима в свои, она общалась с ним в течение всего полета.
"Когда он спросил ее, симпатичная ли она, она покраснела и засмеялась, а Эрик, который выучил несколько знаков, дал понять Тиму, что это действительно так", — пишет Скрибнер, добавляя, что никогда не видела, как столько людей пытается помочь кому-то.
По ее словам, произошедшее напоминает нам о том, что в эти «ужасные времена» в мире еще есть хорошие люди, которые хотят позаботиться друг о друге.
Пост Скрибрен собрал больше миллиона лайков, им поделились более 700 тысяч человек.
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