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Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь на глазах у всей страны
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Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь на глазах у всей страны 

Дни.ру 29 минут назад
Фото: Дни.ру
Участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес решилась расстаться со своим шестым размером груди. Операция по уменьшению бюста прошла в прямом эфире.
Татьяна Мусульбес давно мечтала уменьшить грудь, поскольку слишком большой бюст доставлял девушке дискомфорт. «Из-за большой груди у меня постоянно болит спина, не могу полноценно заниматься спортом и с большим трудом нахожу нижнее белье и купальники, так как объем спины маленький, а грудь большая», — жаловалась длинноволосая красотка.
Наконец, звезда «Дома-2» обратилась к пластическому хирургу, который, проведя осмотр и получив все необходимые анализы, принял решение оперировать. Как оказалось, такая процедура стоит порядка 300-400 тысяч рублей. Мусульбес, по словам специалиста, полностью восстановится спустя три-четыре недели.
Сайт Dom2life вел прямую трансляцию с операции на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Отметим, что любая видеосъемка в клинике проводится с согласия пациента. Также врачи дают комментарии исключительно по просьбе клиентов, в ином случае вся информация является конфиденциальной.
Судя по откровениям пластического хирурга, оперировавшего Таню, она разрешила ему говорить. «Для кого-то проблема — это отсутствующая грудь, а кто-то хочет уменьшить грудь, потому что им неудобно. Это как раз произошло в случае с Таней. Что касается метода, я использую вертикальную подтяжку. Это зависит от хирурга, каждый выбирает сам», — сообщил эксперт.
По плану, операция по уменьшению груди должна была занять не более трех часов. Как сообщил врач, она не скажется на возможности кормления будущего ребенка. К слову, Таня Мусульбес уже ложилась под нож хирурга. Она делала отопластику, потому что комплексовала из-за формы ушей. Таня признавалась, что из-за этого даже была вынуждена носить распущенные волосы.
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