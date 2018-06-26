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Живой Кен набрал лишний вес и теперь не вылезает из корсета
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Живой Кен набрал лишний вес и теперь не вылезает из корсета 

WDay.ru 20 минут назад
Фото: WDay.ru
Чтобы соответствовать картинке, парень утягивает себя даже на пляже.
Ради тонкой талии бразилец Родриго Алвес пошел на радикальные меры, удалив сразу 4 ребра. Впрочем, это далеко не единственное хирургическое вмешательство, на которое решился Родриго. За 34 года на счету у парня уже 60 пластических операций, а все ради того, чтобы быть похожим на куклу — стать живым воплощением Кена. Сейчас он, конечно, уверяет, что жалеет обо всем, говорит, что даже пришлось менять документы, дабы соответствовать новой внешности.
Однако и удаление ребер не гарантирует тонкую талию. Кен, который до своих перевоплощений был обычным полноватым пареньком, похоже, вновь стал набирать вес. И теперь он усиленно худеет.
«В мою программу потери веса входят диета и упражнения, а также бег трусцой по утрам», — рассказал Родриго в Instagram.
Ну а чтобы поклонники не заметили жирка на талии, Кену приходится носить корсеты. Причем не только для выхода в свет, но и просто на пробежку. А накануне парень и вовсе удивил подписчиков, затянувшись в корсет во время катания на роликах.
«Наслаждаюсь отдыхом в Марбелье, в Испании», — подписал фотографию живой Кен.
Но какое уж тут наслаждение, когда даже в жару на пляже приходится утягивать себя в корсет?
«И стоило удалять ребра?», — ухмыляются подписчики в комментариях.
К слову, и сам Кен признавался, что результат операции виден, если только носить корсет. А без него даже четыре удаленных ребра не делают талию стройнее.
Живой Кен показал, каким был до того, как стал куклой
Корсет: инструкция по применению
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