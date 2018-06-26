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Ксения Бородина рассказала о переезде
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Ксения Бородина рассказала о переезде 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фото своих дочерей, сделанные в деревне Максимово.
Как призналась сама Ксения, с возрастом ее все чаще стала одолевать ностальгия. Девушку тянет в те места, которые она часто посещала в детстве. Бородина призналась, что стала больше ценить «все родное» — запахи, тропинки, вспоминать разговоры, которые остались в памяти с детства.
Бородина отметила, что раньше, в детстве, деревенская природа и бытовые разговоры казались ей слишком занудными и абсолютно неинтересными, но теперь она мечтает хоть на час вернуться в прошлое. Именно поэтому девушка привезла своих детей в подмосковную деревню Максимово и показала местные красоты.
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