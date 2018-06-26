Ксения Бородина рассказала о переезде

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фото своих дочерей, сделанные в деревне Максимово.

Как призналась сама Ксения, с возрастом ее все чаще стала одолевать ностальгия. Девушку тянет в те места, которые она часто посещала в детстве. Бородина призналась, что стала больше ценить «все родное» — запахи, тропинки, вспоминать разговоры, которые остались в памяти с детства.

Бородина отметила, что раньше, в детстве, деревенская природа и бытовые разговоры казались ей слишком занудными и абсолютно неинтересными, но теперь она мечтает хоть на час вернуться в прошлое. Именно поэтому девушка привезла своих детей в подмосковную деревню Максимово и показала местные красоты.