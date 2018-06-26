Анита Цой: Жду друзей на огонек

Сегодня рецептом своего идеального вечера с читателями «Вечерки» делится певица Анита Цой

Больше всего исполнительница любит уютные семейные вечера.

— Обожаю, когда за большим столом собирается вся семья — несколько поколений, — рассказывает Анита Цой. — Это всегда означает: много смеха, веселья, радости… А еще я счастлива, когда на огонек заходят друзья. Стульев за столом не хватает, и тогда мы накрываем везде, где есть возможность: на журнальных столиках, на кухне и даже на полу! Особенно здорово, когда в завершение вечера никто не хочет ехать домой и укладывается спать кто где может: бывает, даже кроватей на всех не хватает. Ну чем не идеальный вечер?