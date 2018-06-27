Журналистка накричала на фаната, пытавшегося ее поцеловать

Болельщик пытался поцеловать журналистку бразильского телеканала SporTV Жулия Гимараес во время записи эфира, сообщает "Советский спорт"

Скандал произошел перед матчем между сборными Японии и Сенегала (2:2), который прошел в Екатеринбурге. Один из фанатов влез в кадр во время записи репортажа и пытался ее поцеловать. Гимараес увернулась от болельщика, а затем отчитала его.

"Никогда! Не делай этого больше никогда! Хорошо? Не делай! Я не разрешаю тебе. Никогда. Это невежливо и неправильно. Не поступай так с женщинами. Ок? Уважение!" — эмоционально заявила журналистка.