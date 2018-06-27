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Журналистка накричала на фаната, пытавшегося ее поцеловать
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Журналистка накричала на фаната, пытавшегося ее поцеловать 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болельщик пытался поцеловать журналистку бразильского телеканала SporTV Жулия Гимараес во время записи эфира, сообщает "Советский спорт".
Скандал произошел перед матчем между сборными Японии и Сенегала (2:2), который прошел в Екатеринбурге. Один из фанатов влез в кадр во время записи репортажа и пытался ее поцеловать. Гимараес увернулась от болельщика, а затем отчитала его.
"Никогда! Не делай этого больше никогда! Хорошо? Не делай! Я не разрешаю тебе. Никогда. Это невежливо и неправильно. Не поступай так с женщинами. Ок? Уважение!" — эмоционально заявила журналистка.
Ранее российский футбольный болельщик Руслан Камолов, поцеловавший журналистку немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Тера, принес извинения за свой поступок.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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